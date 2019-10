Stüde: Tumultartige Szenen und Abbruch der Bürgerrunde

Künftig kein Dauerwohnen mehr am Bernsteinsee – die Gemeinde Sassenburg macht nach etlichen Warnschüssen damit jetzt ernst. Und ruft damit die Bewohner gewaltig auf den Plan. Tumultartige Szenen spielten sich bei der Infoveranstaltung am Montagabend im Hotel am Bernsteinsee ab, nach einer Stunde...