Gifhorn. In Groß Schwülper treffen sich die Gemeinden der Okeraue zum Waldgottesdienst. In Gifhorn beten die Gläubigen im Schlosshof.

Himmelfahrt begehen Gifhorns Kirchen am liebsten draußen. Das Traumwetter am Donnerstag lud zu Gottesdiensten unter freiem Himmel geradezu ein. Auch schön: Viele Gemeinden feiern zusammen: In Gifhorn beispielsweise mit dem ökumenischen Gottesdienst von Katholiken und Protestanten im Schlosshof.

Richtig ins Grüne zieht es seit Jahren die Gemeinden der evangelischen Kirchenregion Okeraue. Der Waldgottesdienst in Barons Busch bei Groß Schwülper ist eine Institution: Familientreffen, Ausflugsziel, Glaubenstradition. Mitglieder der Kirchen aus Adenbüttel, Rethen, Hillerse, Didderse und Neubrück kommen nach Groß Schwülper und jeder trägt etwas bei.

Zum Gottesdienst auf der Lichtung muss man erst einmal den Weg finden

Dieses Jahr war der Waldweg zur Lichtung aber dichter bewachsen als sonst. Drei Jungs mussten erst mal nach dem Weg fragen, trafen aber pünktlich ein. Ein Quartett Schwülperaner Frauen erreichte den Behelfsaltar vor Bierzeltbänken erst als Nachzüglerinnen, doch Pastorin Sabrina Lerch empfing sie herzlich: Das sei ja gerade der Anlass an Himmelfahrt, eingetretene Pfade zu verlassen. 40 Tage nach Ostern hatte Jesus seine Jünger verlassen, berichtet die Bibel.

Die Predigt übernahm Frank Ahrens von der freikirchlichen Gemeinde Hillerse. Die Lieder begleitete der Posaunenchor der Freikirche Groß Schwülper. Den Aufbau hatte Familie Ralf Blecker aus Adenbüttel übernommen und die Didderser um Pastor Thorsten Schuerhoff sorgten für die Gemüsesuppe zum Mittagessen nach dem Gottesdienst.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: