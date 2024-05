Rühen. Zwei Personen verletzten sich bei einem Fahrradunfall in Rühen. Eine Frau fuhr entgegen der Fahrtrichtung und floh vom Unfallort.

In Rühen ist es am Mittwochmorgen, gegen 8.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Drömlingsweg. Im Fahrrad-Anhänger saß der fünfjährige Pflegebruder des Jugendlichen. Als der Radfahrer nach rechts in den Triftweg einbiegen wollte, kam ihm ein dunkler Volkswagen Golf oder Polo entgegen. Das Auto fuhr in der Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Der 16-Jährige erschrak und leitete eine Vollbremsung ein, bei der er stürzte und sich verletzte. Auch der Anhänger kippte um - der Fünfjährige wurde leicht verletzt.

Polizei Brome bittet Frauen, sich zu melden

Die Fahrerin oder der Fahrer des dunklen Volkswagens hielt nicht an und erkundigte sich nicht nach den Verletzten. Nun ermittelt die Polizei Brome. Im Triftweg sollen sich laut Zeugenaussagen zwei ältere Damen aufgehalten haben, als der Unfall passierte. Diese und andere Hinweisgeber sollen sich unter (05833) 955500 melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red