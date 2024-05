Gifhorner GZSZ-Star Senta-Sofia Delliponti: Neues Album im Mai

Gifhorn. Der GZSZ-Star Senta tritt mit den neuen Songs auch in Braunschweig auf. Diese emotionale Geschichte steckt hinter dem Album.

Die gebürtige Gifhornerin Senta-Sofia Delliponti veröffentlicht eine neue EP. Am Freitag, 10. Mai, ist das Album „Echo“ als CD und Stream erhältlich. „Ich habe für diese EP alles selbst in die Hand genommen, ohne großes Label an meiner Seite. Stattdessen habe mich für die Künstlerinnen und Künstler-Förderung der Initiative Musik beworben. Ich wollte unbedingt eine EP kreieren, die tiefer geht, die Mut macht und die Hoffnung gibt. Eine EP, in der auch vermeintlich negative Gefühle wie Angst und Wut in etwas Positives umgewandelt werden dürfen“, wird die Musikerin in einer Pressemitteilung der Agentur Bite it Promotion zitiert.

Sechs Songs beinhaltet ihr neues Werk. Als Motor diene für Senta heute mehr denn je, Musik zu machen, die Menschen auf deren eigenen Wegen unterstützen könne. Die erste Single-Auskopplung „Hallo Angst“ feat. Florian Künstler habe im Oktober 2023 den Grundstein dieses neuen musikalischen Kapitels gelegt. Die Songs seien selbst geschrieben und produziert im eigenen Tonstudio. „Ich wollte mit dem Song meine Erfahrungen mit Angst- und Panikattacken verarbeiten, welche mich seit meiner Jugend begleiten. Der Schreibprozess mit Florian war heilend“, so Delliponti.

Senta-Sofia Delliponti ist Host vom Musikpodcast „Here to get heard“ und „Sentahood". © FMN | PromoJukeBox

Die Gifhornerin Senta-Sofia Delliponti kommt zum Konzert nach Braunschweig

Songs wie „Unperfekt“ zeigen die unterschiedlichen Facetten tiefgehender Liebe auf, „Bisschen von allem“ erlaubt eine Sekunde sentimentaler Nostalgie, während Titel wie „Du bist was Besseres“ oder „So jung“ dazu einladen, die Selbstzweifel und Sorgen auch mal über Bord zu werfen und den Moment mit offenen Augen und offenen Armen zu anzunehmen und zu genießen, heißt es in der Mitteilung.

Senta-Sofia Delliponti kommt als Support von Musikerin Wilhelmine am Mittwoch, 15. Mai, nach Braunschweig ins Westand. Tickets gibt es bei Undercover für 39 Euro.

Bekannt geworden die Gifhornerin Senta-Sofia Delliponti durch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Delliponti ist bekannt geworden durch ihre Schauspielkarriere bei der Fernsehsendung „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Seit 2022 macht sie Musik unter ihrem eigenen Namen. Sie gewann zwei Echos, habe bereits über 300 Shows in Deutschland gespielt. Sie gründete 2023 „Sentahood“ – eine frauengeführte Produktionsfirma und war Host für das Parookaville Festival 2022 und das Reeperbahnfestival 2023.

