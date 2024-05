Grußendorf. Zwischen Grußendorf und Stüde hat es am Montagabend eine Begegnung zwischen dem 22-Jährigen und zwei Jugendlichen gegeben. Was passiert ist.

Ein 22-Jähriger hat am Montagabend aus dem Auto heraus zwei Jugendliche angesprochen, die mit ihren Fahrrädern von Stüde nach Grußendorf im Kreis Gifhorn unterwegs waren. Der Inhalt des Gesprächs war seitens des Mannes, der mit seinem Wagen auf einem Feldweg zwischen den beiden Ortschaften stand, strafrechtlich relevant und sexuell motiviert, schreibt die Polizei. Die beiden Jugendlichen gingen jedoch nicht darauf ein und entfernten sich mit ihren Rädern.

Zu Hause erzählte einer der Jugendlichen seinen Eltern von der Begegnung, diese informierten die Polizei Weyhausen. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen antreffen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 22-Jährige erhielt eine Gefährderansprache sowie einen Platzverweis.

Diebstahl von Bohrköpfen von Parkplatz in Adenbüttel

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem Diebstahl von speziellen Bohrköpfen. Die Mitarbeiter einer Firma hatten am Abend des 30. April ihre Arbeiten auf einer Baustelle beendet und anschließend mehrere sogenannte Räumer auf einem Tieflader gesichert. Diesen stellten sie auf einem unbefestigten Parkplatz an der Kreisstraße 48 bei Adenbüttel ab. Als sie am Donnerstagmorgen die Arbeiten erneut aufnehmen wollten, mussten sie feststellen, dass sieben Räumer unterschiedlicher Größe entwendet worden waren.

Es entstand durch den Diebstahl ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Aufgrund des Gewichts der einzelnen Teile ist anzunehmen, dass zum Abtransport ein Transporter oder Anhänger verwendet wurde. Die Polizei sucht zum eingeleiteten Strafverfahren Zeugen. Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 entgegen.

red