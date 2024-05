Der Golfclub Wolfsburg lädt am Sonntag zum Golferlebnistag ein

Bokensdorf. Golf – Sport für Anwälte und Ärzte? Nein, sagt der Präsident des Golfclubs Wolfsburg und lädt zum Kennenlernen am Golferlebnistag ein.

Blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen um die 20 Grad. Perfektes Wetter für einen Besuch auf dem Golfplatz des Golfclubs Wolfsburg/Boldecker Land in Bokendorf. Gegen 11 Uhr herrscht längst Betrieb auf der Anlage am südlichen Ortsrand. Die Donnerstags-Seniorinnen und Senioren treffen sich an diesem Tag. Einige üben mit Trainer Samuel Perelzweig an der Driving Range, andere sind auf dem 18-Loch-Platz unterwegs und arbeiten an ihrem Handicap. Clubpräsident Christof Spathelf lädt ein zu einer kleinen Kennenlern-Tour – mit Blick auf den Golferlebnistag am Sonntag, 5. Mai. Dann steht die idyllisch gelegene Anlage quasi für Besucherinnen und Besucher offen.

Die Atmosphäre auf der Anlage ist völlig entspannt. Immer mal wieder bleibt Spathelf für eine kurze Begrüßung, einen kleinen Plausch stehen. „Wir wollen uns als Club präsentieren, wir wollen zeigen, wie wir ticken“, sagt Spathelf mit Blick auf den Sonntag. Golf sei keine elitäre Sportart für Anwälte und Ärzte.

„Wir sind anders“, betont er und erzählt vom generationsübergreifenden, freundschaftlichen und offenen Clubleben. „Wir sind eine große Familie.“ Da gibt es Seniorinnen und Senioren, Frauen und Männer, die berufstätig sind, und erfreulicherweise auch junge Menschen, die den Golfsport für sich entdecken. Beispielsweise der 14-jährige Max Melsa, der nicht nur amtierender Clubmeister in seiner Altersklasse ist, sondern auch bei der Landesmeisterschaft den Golfclub erfolgreich vertreten hat und Zweiter wurde.

Das ist der Golfplatz bei Bokensdorf in Zahlen

Die gesamte Anlage umfasst 75 Hektar. Das entspricht etwa der Größe von 75 Fußballplätzen. Bespielt wird auf der 18-Loch-Anlage eine Fläche von 26 Hektar.

Es gibt 18 Löcher, die idealerweise mit 72 Schlägen absolviert werden sollten (Par 72). Zur Verfügung stehen jeweils 6 unterschiedliche Abschläge.

Es gibt einen öffentlichen Kurzplatz mit 6 Löchern, der derzeit umgebaut wird. Die Wiedereröffnung ist im Spätsommer geplant.

Es gibt eine großzügige Übungsanlage (Driving Range) sowie einen Indoor-Golf Simulator.

Die Driving Range ist mit Flutlicht ausgestattet, sodass sogar in den Abendstunden trainiert werden kann.

Der Golfclub Wolfsburg bietet eine qualifizierte Golfschule mit den professionellen Trainern Samuel Perelzweig und Jakub Bouda an

Der Golflclub Wolfsburg/Boldecker Land lädt am Sonntag, 5 Mai, zum Golferlebnistag auf die Anlage bei Bokensdorf ein. Präsident Christof Spathelf erläutert die Besonderheiten des Platzes. © FMN | Dirk Kühn

„Wir freuen uns sehr auf den Golferlebnistag und auf die Gelegenheit, Golfinteressierte aus der Region in unserer entspannten und offenen Community willkommen zu heißen“, so der Präsident. „Dies ist eine großartige Chance für Menschen aller Generationen in unserer Stadtgemeinschaft und der Region, nicht nur die Freude am Golfspiel zu entdecken oder zu vertiefen, sondern vor allem eine tolle Zeit auf unserem wunderschönen Golfplatz zu verbringen und uns als Verein kennenzulernen.“ Golf als Breitensport zu etablieren – das ist das erklärte Ziel des Golfclubs Wolfsburg/ Boldecker Land, der gemessen an der Zahl der Mitglieder zu den Top 5 in Wolfsburg gehört.

Das wird zum Golferlebnistag am Sonntag, 5. Mai, geboten

Von 11 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie.

Der Golferlebnistag ist kostenlos und für jeden zugänglich, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für die Besucher stehen begrenzte Parkmöglichkeiten direkt an der Golfanlage zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen Park&Ride-Parkplatz am Kreisel/Ortseingang Bokensdorf. Die Gäste werden per Shuttle-Service auf die Golfanlage gebracht.

Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben und sich auf Wölfi, das Maskottchen des VfL Wolfsburg, freuen.

Die Firma E-Bike-Kasten ihre aktuellen E-Bike-Modelle zum Probefahren aus

Im Rahmen des 50. Geburtstages des VW-Golfs kann man 3 Oldtimer bewundern, die das Automuseum Wolfsburg zur Verfügung stellt.

Zusätzlich stellen folgende Firmen ihre Produkte aus: CUBOS, Askom Digital und das Schönes Leben Wohnen Wolfsburg.

Für Essen und Trinken sorgt das Team von der Golfclubgastronomie „Panorama“ unter anderem mit Getränke-, Bratwurst- und Eisstand.

Morgenstimmung auf dem Golfsplatz des Golfclubs Wolfsburg/Boldecker Land. © privat | Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land e. V.

Die Kombination aus idyllischer Anlage, einer attraktiven Gastronomie und der professionellen, engagierten Golfschule zeichne den Golfclub aus und mache ihn zu einem ansprechenden Treffpunkt für jedermann, erläutert Spathelf. Das stimmt. Gerade an Wochenenden legen Radler gern eine Pause im Panoramic ein. Es kommen Gäste aus der näheren Umgebung, um den Sonnenuntergang auf der Aussichtsterrasse zu genießen oder sich die kroatischen Gerichte schmecken zu lassen.

Dieses Foto entstand bei einem Besuch der Fußballnationalspieler, unter anderem Thomas Müller, auf dem Golfplatz. © privat | Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land e. V.

