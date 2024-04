Gifhorn. Nach einem Verkehrsunfall in Weyhausen sucht die Gifhorner Polizei nun nach getunten VW-Golf mit auffälligen Merkmalen.

Am Freitag, 26. April, gegen 13.15 Uhr ist es in der Neuen Straße in Weyhausen auf Höhe der dortigen Schule zu einem Verkehrsunfall gekommen, berichtet die Polizei.

Ein blauer VW-T-Cross fuhr auf der Neuen Straße, um nach links in den Mittelweg abzubiegen. Beim Abbiegen wurde das Fahrzeug von einem schwarzen VW-Golf überholt. Während des Überholvorgang kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Verursacher flüchtete anschließend auf der Neuen Straße weiter in ortsauswärtiger Richtung.

Der schwarze VW-Golf war nach Angaben von Zeugen auffällig getunt und hatte eine Abschleppöse in Rot oder Orange an der Vorderseite. An den Innenspiegeln des flüchtigen Fahrzeugs befanden sich auffällige rote Würfel. Aufgrund des Unfallhergangs müsste der VW-Golf Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhausen unter Tel. (05362) 947980 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red