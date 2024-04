Lagesbüttel. Diebe haben Mitte April einen Container auf der Baustelle in der Eickhorster Straße ausgeräumt. Die Polizei in Meine bittet um Hinweise.

In Lagesbüttel haben Unbekannte einen Baustellen-Container aufgebrochen und Werkzeuge im Gesamtwert von über 6000 Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah der Diebstahl bereits zwischen dem 18. April, 16.10 Uhr, und 19. April, 7.25 Uhr. Der Container war auf der Baustelle in der Eickhorster Straße aufgestellt.

„Zum Abtransport des Diebesguts müssen die bislang unbekannten Täter den bisherigen Ermittlungen nach ein größeres Fahrzeug verwendet haben“, heißt es von der Polizei. Die Beamten in Meine suchen Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Die Telefonnummer lautet (05371) 9800.

Polizei stoppt verbotene Fahrt in Rötgesbüttel

Zwei Beamte der Polizei aus Meine haben am späten Samstagabend einen 42 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der von der Isenbütteler Straße in Ausbüttel auf die Bundesstraße 4 bog. Das Fahrzeug war den Beamten aus einem vergangenen Einsatz bekannt: Sie wendeten und folgten dem Pkw. Dabei konnten sie Unsicherheiten in der Fahrweise beobachten.

Auch interessant

Aldi-Markt in Gifhorn brannte lichterloh – Polizei ermittelt Von Christian Franz und Bernd Behrens

Zur Kontrolle kam es schließlich in Rötgesbüttel. Der 42-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, die Fahrerlaubnis wurde ihm bereits in der Vergangenheit entzogen. Der Mann zeigte zudem „motorische Auffälligkeiten“, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr – infolge der Drogen – und wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red