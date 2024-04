Zicherie. Kurz hinter der Gifhorner Kreisgrenze passiert der Unfall in der Nacht. Der Fahrer aus dem Kreis Salzwedel wird leicht verletzt.

Auf der Landesstraße 23 nahe der Gifhorner Kreisgrenze hat sich in der Nacht zu Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Auf der Strecke zwischen Zicherie und Jahrstedt im Altmarkkreis Salzwedel prallte ein Auto im Baustellenbereich gegen einen Bagger. Der Fahrer wurde Feuerwehr-Angaben zufolge leicht verletzt.

Um 3.44 Uhr waren die Ortswehren aus Brome und Parsau-Ahnebeck zu einem Verkehrsunfall auf der Böckwitzer Straße in Zicherie alarmiert worden – ausgelöst durch den automatischen Notruf-E-Call. Auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass der eigentliche Unfallort sich nicht in Zicherie, sondern zirka 100 Meter außerhalb der Ortschaft Böckwitz auf der L23 in Richtung Jahrstedt befand.

„Auf der zurzeit vollständig gesperrten Straße werden Bauarbeiten durchgeführt“, erklärt ein Feuerwehr-Sprecher. Ein 43-Jähriger aus dem Altmarkkreis Salzwedel war mit seinem Audi A6 dennoch auch der Straße unterwegs gewesen. Er kollidierte im Bereich der aufgefrästen Fahrbahn mit dem Bagger. Sein Auto wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt, der Bagger ebenfalls. Der Fahrer konnte sich selbst, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, aus dem deformierten Fahrzeug befreien. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Die Hintergründe der Fahrt auf der gesperrten Straße sind nicht bekannt.

Die Landesstraße 23 zwischen Zicherie im Kreis Gifhorn und Jahrstedt im Altmarkkreis Salzwedel ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Wieso ein Autofahrer dennoch nachts die Straße befuhr und gegen einen Bagger prallte, ist unklar. © Kreisfeuerwehr Gifhorn | Torben Niehs

Im Einsatz waren 45 Kräfte der Feuerwehr Brome und Parsau-Ahnebeck, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus dem Landkreis Gifhorn sowie die Polizei aus dem Landkreis Gifhorn und dem Land Sachsen-Anhalt mit je einem Streifenwagen.

Auch interessant

Aldi-Markt in Gifhorn brennt lichterloh – Warnung vor Rauch Von Christian Franz

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red