Gifhorn. Eine 40-Jährige wollte am Anzeige erstatten. Im Büro der Polizei fiel auf, dass ihr Atem nach Alkohol roch - sie war aber mit dem Auto angereist.

Eigentlich wollte eine 40-jährige Frau am Dienstagabend Anzeige erstatten - doch der Besuch in der Polizeiwache Hindenburgstraße in Gifhorn ist ihr zum Verhängnis geworden. Das teilt die Polizei mit. Demnach führte eine Beamtin die Frau in ein Büro, um den Sachverhalt aufzunehmen. Dabei fiel ihr auf, dass der Atem der Frau nach Alkohol roch.

Gifhorn: Frau fährt angetrunken zur Polizei

Die 40-Jährige war mit dem Auto zur Dienststelle gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Nun erwartet sie ein Strafverfahren. Ob sie ihr eigentliches Anliegen, eine Anzeige erstatten, schließlich umsetzen konnte, schreibt die Polizei nicht.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red