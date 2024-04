Brechtorf. Ein 60-Jähriger ist mit seinem Wagen nach der Fahrt über einen nicht freigegebenen Weg in einen Graben gestürzt. Die Details zum Unfall.

Zu einem PKW, der von der Straß abgekommen ist und droht, in den Mittellandkanal zu stürzen, ist die Feuerwehr im Kreis Gifhorn am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr alarmiert worden. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte bei Brechtorf stand der VW Golf in einem Graben, rund 50 Meter vom Kanal entfernt. Sie befreiten den 60-jährigen Fahrer aus Oebisfelde in Sachsen-Anhalt aus dem Wagen. Zur Kontrolle brachte der Rettungsdienst den Fahrer anschließend in ein Krankenhaus.

Der Fahrer war auf einem für die Öffentlichkeit nicht freigegebenen Weg am Kanal unterwegs. Von diesem kam er ersten Erkenntnissen nach ab, als er eine Linkskurve bergauf zu schnell nahm.

