Gifhorn. Am Masurenweg gingen Unbekannte einen Wintergarten an, im Lehmweg beschädigte ein Fahrzeug der Marke Hyundai zwei parkende Autos.

Die Polizei in Gifhorn sucht Zeuginnen oder Zeugen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl sowie zu einem Unfall. Hinweise in beiden Sachen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

Zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 10.45 Uhr, gelangten demnach Unbekannte auf ein Grundstück am Masurenweg in Gifhorn. Dort versuchten die Täter, die hölzerne Zugangstür zu einem rückwärtigen Wintergarten aufzuhebeln. Als dies misslang, verließen sie das Grundstück wieder.

Bereits am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Lehmweg in Gifhorn. Zwischen 22 und 22.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren zwei am Straßenrand geparkte Pkw. Es handelte sich dabei um einen roten VW Lupo und einen schwarzen Skoda Citigo, beide Fahrzeuge standen hintereinander auf Höhe der Hausnummer 21. Der Verursacher beziehungsweise die Verursacherin entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Vor Ort stellten die Beamten jedoch ein Fahrzeugteil des Fahrzeugs fest – dieses ist der Marke Hyundai zuzuordnen.

