Wasbüttel. Die legendäre Party wird dieses Jahr von Zelt-Sonntag ohne Landjugend veranstaltet. Diese DJs bringt der Radiosender RTL 89.0 mit.

Nun gibt es sie doch wieder: die legendäre Südkreisfete, die die Isenbütteler Landjugend vor fünf Jahren eigentlich begraben hatte. Allerdings ein wenig anders als früher: Am Dienstag, 30. April, tanzt die Jugend in einem Festzelt auf dem Gelände neben der Feuerwehr in den Mai statt wie einst in der Kartoffelscheune der Landwirtsfamilie Lütje. Außerdem gibt es jetzt eine Kooperation mit RTL 89.0. Der Radiosender lässt seine DJs die Musik auflegen.

DJ Justin Prince will in Wasbüttel eskalieren

Die drei DJs verrät der Veranstalter, Zelt-Sonntag aus Braunschweig, schon auf seiner Facebook-Seite im Internet: DJ Marc Radix, DJ Manuel Baccano und DJ Justin Prince. „Ich freue mich, mit euch zu eskalieren!“, sagt Letzterer in dem dort veröffentlichten Video. Getreu seines Lebensmottos „Heute ist der beste Tag der Welt“ will er am Dienstag Wasbüttel ordentlich in Stimmung bringen. Er verspricht eine „super Show“. Baccano ist bekannt für Electronic Dance Music, Radix spielte bereits mit Größen wie Robin Schulz, Steve Aoki oder Lost Frequencies.

Die Kontakte zu den Radiosendern bringt der Firmeninhaber Marcel Sonntag mit. Und der erzählt, wie die Wiederbelebung der Südkreisfete zustande kam: „Bei uns war der Termin freigeworden. Und weil ich früher schon viel von der Südkreisfete gehört hatte, habe ich Kontakt zur Landjugend aufgenommen.“ Die sei auch erst mit im Boot gewesen, hatte dann aber selbst eine Terminüberschneidung mit dem 30. April. Sonntag: „Im nächsten Jahr sollte die Landjugend aber wieder dabei sein.“ Stattdessen unterstützt nun der Schützenverein die Party des Jahres.

Platz neben Wasbütteler Feuerwehr hatte sich bei 1000-Jahr-Feier bewährt

Auch mit Familie Lütje sei man im Gespräch gewesen. Aber: „Das war für die auch immer ein großer Aufwand, die Scheune leerzuräumen.“ Und da Sonntag ohnehin Zelte zur Verfügung hat, lag ein Umschwenken nahe. Als Party-Ort habe man nach den guten Erfahrungen bei der 1000-Jahr-Feier den Platz neben der Feuerwehr gewählt - „dort sind auch Strom und Wasser vorhanden“. Ideal!

Eine Einschränkung gibt es laut Veranstalter aber noch: „Aufgrund von behördlichen Auflagen, sind wir auf 1500 Gäste begrenzt.“ Das habe allein mit der Zeltgröße zu tun. Tickets gibt es für 14 Euro im Vorverkauf im Internet: https://shop.ticketpay.de/S1PKCL3Q Eine Abendkasse werde nicht garantiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: