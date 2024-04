Gifhorn. An der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn ist Montag ein Knallkörper explodiert. 40 Schüler werden wegen Knalltraumata behandelt.

Am Montagmorgen ist es zu einem Großaufgebot an Rettungskräften an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind 40 Schüler verletzt, nachdem ein Knallkörper explodiert war. Alle Verletzten trugen jeweils ein Knalltrauma davon. Die Einsatzkräfte haben im hinteren Bereich der Schule Böllerreste gefunden, teilt der Feuerwehrpressesprecher Bjarne Wegmeyer vor Ort mit. Es wurde ansonsten kein Sprengstoff gefunden, zu einer Explosion ist es nicht gekommen. Vermutlich ist ein sogenannter Polenböller gegen Ende der Pause gezündet worden.

Knalltrauma: Böller verletzt 40 Schüler an der Freiherr-vom-Stein-Schule Gifhorn

Schulleiter Detlef Eichner steht das Entsetzen im Gesicht - doch er gibt keine Stellungnahme ab und verweist auf die Pressestelle des Landesamts für Bildung in Lüneburg.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: