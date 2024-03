Gifhorn. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt Strauchgut einsammeln. Deshalb hat sie sogar eine mobile Ampel aufgestellt.

Weil Mitarbeiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel an der Bundesstraße 4 auf Höhe Gifhorn Strauchgut einsammeln, kommt es derzeit zu einem Rückstau in Fahrtrichtung Braunschweig.

Schon an der Auffahrt von der Bundessraße 188 bei der Gifhorner BGS-Siedlung steht ein Warnschild, das auf Bauarbeiten hinweist. Auf der B4 selbst steht dann sogar eine Ampel: „Wir haben eine mobile Lichtzeichenanlage ausgestellt, weil sich um eine gefährliche Stelle handelt“, sagt Henning Schwägermann, Leiter des Fachbereichs Betrieb und Verkehr.

Die Pflegeschnitte an den Sträuchern und Bäumen, die an der B4 stehen, seien schon vor ein paar Wochen erledigt worden. Aber das Strauchgut war damals zunächst nur an die Seite gelegt worden. Dieses werde nun abtransportiert. „Am Nachmittag sollten die Arbeiten erledigt sein“, so Schwägermann.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: