Gifhorn. Der Kreisverband der Partei will bis zu 400 Besucher in die Gifhorner Stadthalle holen. Diese Gründe könnten dem entgegenstehen.

Die Europawahl steht vor der Tür, da möchte auch der AfD-Kreisverband ordentlich Werbung für seinen Spitzenkandidaten Maximilian Krah machen. Aus diesem Grund plane sie die Wahlkampf-Auftaktveranstaltung in der Gifhorner Stadthalle - und Krah habe als Hauptredner bereits zugesagt, heißt es in einer Pressemitteilung von Robert Preuß von Freitagmittag. Doch ob der Plan aufgeht, ist noch offen. Eine Terminbestätigung habe die Partei von der Stadthalle noch nicht bekommen.

Die Anfrage ging relativ kurzfristig am 28. Februar an die Verwaltung der Stadthalle per E-Mail heraus, wie dem Anhang der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Demnach ist die Veranstaltung am 6. April von 14 bis 19 Uhr vorgesehen. Die AfD rechnet für die „Großveranstaltung“ laut Anmeldung mit bis zu 400 Besuchern.

Die AfD droht mit rechtlichen Schritten bei einer Absage

Offenbar rechnet der Kreisverband der AfD aber auch bereits mit einer Absage. Denn in der Mitteilung heißt es auch: „In der Vergangenheiten hatten wir bereits versucht, die Stadthalle als Veranstaltungsort zu gewinnen. Das wurde uns bisher jedoch stets verwehrt, ...“ Andere Parteien hätten in der Vergangenheit Veranstaltungen in der Stadthalle abhalten können. Deshalb behalte sich die AfD nun auch den Klageweg vor. Ihrer Meinung nach seien bisherige Absagen „aus politischen Gründen“ erfolgt.

Unsere Zeitung hat die Stadthalle, die Stadt Gifhorn und die Polizei um Stellungnahmen gebeten - die stehen momentan noch aus. Ein Blick auf den Kalender zeigt allerdings bereits: Genau für den Wunschtermin der AfD ist für den benachbarten Theatersaal der Stadthalle schon lange die Kinderveranstaltung „Woozle Goozle, das Woozical - Der beliebte Kinder-TV-Held live“ angekündigt. Es dürfte einen Konflikt mit einer zeitgleichen politischen Veranstaltung im Großen Saal geben, die eventuell von der Polizei begelitet werden könnte.

Dieser Artikel wird aktualisiert.