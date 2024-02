Gifhorn. Im neuen Schlemmer-Geschäft in der Braunschweiger Straße gibt es Snacks und Gebäck zu Kaffee und Tee. Das ist bei weitem nicht alles.

Gifhorn kann sich über ein neues türkisches Spezialitätengeschäft freuen, das selbst in größeren Städten seinesgleichen sucht. Mit „Halil Bey Cerez“ setzt Halil Karakas auf Frische und Qualität. Und durch familiäre Beziehungen in die Türkei kommt der gebürtige Gifhorner an Raritäten, die Genießer selbst im Herkunftsland oft vergeblich suchen.

In der Kühltheke laden die feinsten Törtchen und üppige Blechkuchen zum Schlemmen ein. © FMN | Christian Franz

Das Preisniveau ist absolut geerdet

Die besonderen Pistazien beispielsweise, die nur rund um eine bestimmte Stadt geerntet werden. Halil Karakas bietet die einzigartig aromatischen Kerne sogar unverpackt an. Zum Abfüllen in praktische Papiertütchen oder gleich in mitgebrachte Gefäße. „Der Knaller“ ist aber die Pistazienpaste, in der sich der Geschmack konzentriert. Karakas besorgt sie persönlich in der Türkei, „frisch auf Bestellung und extra für mich“. Der süßliche Aromareigen passt vorzüglich als Aufstrich aufs Brot. „Aber man kann es auch löffeln“, schwärmt Karakas, der natürlich weiß, was gut ist. Allerdings: So geerdet das Preisniveau bei Halil Bey Cerez ist, die Pistazienpaste kommt nicht ohne einen gewissen Luxus-Aufschlag aus. „Ja, die Preise schwanken extrem“, räumt Karakas ein.

Die Öffnungszeiten? Lang und auch sonntags

Auch die meisten anderen Nüsse und Kerne importiert Karakas direkt. Landsleute danken es ihm, weil er ihnen so den Aufwand erspart, Nachschub selbst organisieren zu müssen. „Sie müssen nicht mehr selbst schleppen.“ Für alle anderen Kunden spricht Fidas Tuta, die sich gleich mehrere Gebäckdosen auffüllen lässt: „Halil hat definitiv die besten Kekse. Es ist überhaupt der beste Laden.“ Der zudem lange geöffnet hat. Wer Appetit auf was Süßes bekommt, kann täglich mindestens von 9 bis 21 Uhr in dem gemütlichen Geschäft in der Braunschweiger Straße vorbeischauen, zurzeit sogar abends bis 22 Uhr. „An den genauen Zeiten arbeiten wir noch“, sagt Halil Karakas, der mit seiner Schwester Hayrunnisa zusammenarbeitet. Auf jeden Fall sei auch sonntags auf, weil die Kunden es so mögen.

Festtagstorten gestaltet der Konditor auf Bestellung mit persönlichem Dekor zu allen Anlässen. © FMN | Christian Franz

Das Angebot lässt staunen

Wer sich in den Regalen, Frischetheken und Auslagen umsieht, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Halil Bey Cerez ist schon ein Schlaraffenland, in das man sich allzu gern entführen lässt. Saftiges Dörrobst wie Aprikosen und Feigen gibt es. Nüsse in verschiedenen Würz-Röstungen. Locum, den türkischen Honig, hat Karakas immer frisch: „Ich will keine Lagerware.“ Die Spezialität lässt er nur mit fruchteigenem Zucker zubereiten. Mit dem immer frischen Nachschub wechseln auch die Sorten wie Zitrone, grüner Apfel oder Milch-Pistazie. Kleiner Tipp des Autors: Granatapfel, eine Geschmacksgranate. Oder wie wäre es mit Walnüssen in Rosinensirup oder gefülltem Rosinenteig? Stichwort Rosinen: Die getrockneten Trauben gibt es ihrerseits als Knabberspaß in zig Varianten.

Naschen ohne schlechtes Gewissen: Vegan

Weingummis in buntestes Kiosk-Farben betören gleich nebenan. Süß – und vegan. „Ja, wir achten schon darauf, dass die Süßigkeiten ohne Gelatine vom Schwein sind“, macht Karakas deutlich. Schlemmen ohne schlechtes Gewissen also.

Farbenprächtigster Hingucker des Genuss-Zentrums ist fraglos die Gebäcktheke. Die von der Kundin gefeierten Kekse gibt es nach traditionellen Rezepten von süß bis salzig in wechselnden Sorten und nach Kundenwunsch. Die Torten und üppigen Blechkuchen lässt Karakas von einem Tortenmeister in der Region backen. Seit dieser Woche gibt es auch Törtchen im Miniformat, die munden wie die großen. Vorteil: Man muss sie nicht teilen.

Im Geschäft bei Tee oder Kaffee genießen

Es gibt Eclairs, Brownies, Tiramisu und Trilece aus 95 Prozent Milch mit Karamell-Topping. All das lässt sich auch im Geschäft bei einem Glas Tee oder einer Tasse Kaffee genießen. Es geht locker zu im Halil Bey Cerez, der Laden ist auch Treffpunkt, der Einkauf Gesprächsgelegenheit.

Die aufwendig dekorierten Torten zeigen entweder wie die knallrote Erdbeertorte, was sie geschmacklich versprechen. Oder sie sind auf Kundenwunsch auch kurzfristig zu besonderen Anlässen verziert. „Party, Geburtstag oder Hochzeit, das geht alles“, ermuntert Karakas zum Ausprobieren. Lecker ist es auf jeden Fall.

