Bereits zum dritten Mal ist in Kooperation zwischen dem „Kids Relax“-Zentrum für Entspannungspädagogik und dem DRK-Kreisverband Gifhorn die Ausbildung zur EntspannungspädagogIn für pädagogische Fachkräfte der DRK-Kindertagesstätten angeboten worden. Das hat der DRK-Kreisverband Gifhorn mitgeteilt

„Wir möchten jedem Kind unserer Einrichtungen vor dem Übergang in die Schule das Kursangebot: ‚Kinder-leicht Entspannungsprofis werden‘ mit auf den Weg geben können. Nele Westphal, - Fachbereichsleitung des Bereichs Kinder, Jugend und Familie

„Wir möchten jedem Kind unserer Einrichtungen vor dem Übergang in die Schule das Kursangebot: ‚Kinder-leicht Entspannungsprofis werden‘ mit auf den Weg geben können. Nun haben wir diese Vision weiter vorangetrieben und freuen uns auf die Projekte unserer AbsolventInnen, in unseren Einrichtungen.“

Schon Kinder können zunehmend von Stress, Druck oder Reizüberflutung betroffen sein

Besorgniserregende Studienergebnisse, aber auch die Beobachtungen im Kinderalltag zeigten, dass schon Kinder zunehmend von Stress, Druck oder Reizüberflutung betroffen sein können, wie es weiter heißt. Um Kinder hier gezielt zu unterstützen und ihnen Wege aufzuzeigen, einen guten Umgang mit stressigen Zeiten zu finden, seien neun weitere Teilnehmerinnen geschult worden. Die Absolventinnen können jetzt auf Grundlage des Traum-Insel-Konzeptes Entspannungskurse für Kinder in ihrer Kita anbieten, in denen Kinder in ihrer Resilienz gestärkt werden, Anspannung und Stress abgebaut werden und alles versehen ist mit dem Wohlfühlfaktor.

Zum Repertoire gehören gemeinsame Entspannungs-Angebote für Eltern und Kinder sowie Eltern-Informationsveranstaltungen. „Die Ausbildung ist sehr interaktiv gestaltet, sodass auch die Entspannung und der Wohlfühlfaktor für Teilnehmerinnen nicht vernachlässigt wird, was gerade in diesen aufreibenden Zeiten sehr wichtig ist“, so Kursleiterin Christiane Hosemann.

Zertifikat zur EntspannungspädagogIn für Kinder verliehen

Nach bestandener Theorie- und Praxisprüfung wurde das Zertifikat zur EntspannungspädagogIn für Kinder sowie gleichzeitig das Zertifikat zur KursleiterIn Progressive Muskelentspannung für Kinder verliehen.

