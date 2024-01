Wahrenholz. Die Bürgerdiskussion in der AfD-Hochburg wird mit Spannung erwartet. Letztes Mal musste die Polizei Kritiker auf Abstand halten.

Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil (SPD) stellt sich am Freitagabend ab 18.30 Uhr den Fragen der Bürger im Landkreis Gifhorn: Zur „Auf ein Wort“-Bürgerdiskussion sind alle Interessierten in den Landgasthof Schönecke, Hauptstraße 63, eingeladen.

Das Ziel der Veranstaltung sei, miteinander in einen konstruktiven Dialog zu kommen, heißt es in der Mitteilung der SPD-Kreis-Pressesprecherin Marike Bebnowski. Daher sei sie für alle Bürgerinnen und Bürgern offen. Gifhorner Bürger und Lokalpolitiker schauen mit Spannung auf dieses Forum in einer Samtgemeinde, die bei den jüngsten Landtagswahlen in ganz Niedersachsen zu den Hochburgen der rechtspopulistischen Partei AfD gehörte.

2022 hatten sich 80 AfD-nahe Regierungskritiker in Gifhorn zum Stören verabredet

Zur Erinnerung: Bei Weils jüngstem Auftritt unter dem Label „Auf ein Wort“ im September 2022 auf dem Gifhorner Marktplatz, kurz vor der Wahl, hatten sich rund 80 AfD-nahe Regierungskritiker in sozialen Medien verabredet, den Auftritt des Ministerpräsidenten zu stören. Eine Reihe von Polizisten hielten sie damals auf Abstand. Damals sagte Weil: „Ich komme gerade aus Bergen-Belsen. Und es mutet sehr merkwürdig an, wenn man sich überlegt, wie das damals begann, und dann erlebt man hier solche Szenen.“

Weil wird an diesem Freitag nicht aus dem benachbarten Kreis Celle anreisen, sondern schon im Laufe des Tages aus Hannover in Gifhorn eintreffen und zusammen mit Gifhorns Südkreis-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs das Continental-Teves-Werk besuchen, dass sich bereits im Transformationsprozess hin zu einem Standort des Wärmepumpenherstellers Stiebel Eltron befindet. Anschließend wollen sich Weil, Raulfs und Nordkreis-Landtagsabgeordnete Kirsikka Lansmann zum aktuellen Diskurs in der Landwirtschaft mit dem Landvolk-Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg austauschen.

