Gifhorn. Vermisstensuche in Gifhorn: Der Bewohner eines Seniorenheims leidet an Demenz. Auffällig: Der 70-Jährige hat tätowierte Handrücken.

In Gifhorn wird aktuell der 70 Jahre alte Karl-Heinz S. vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Zuletzt gesehen wurde Karl-Heinz S. am 17. Januar gegen 14.30 Uhr in Gifhorn. Zu diesem Zeitpunkt verließ er das Seniorenheim, in dem er wohnt.

Karl-Heinz S. ist zirka 1,60 Meter groß und hat graues, kurzes Haar. Auffällig sind Tätowierungen auf beiden Handrücken. Der 70-Jährige hat einen gebeugten Gang und ist gehbeeinträchtigt. Zur Bekleidung des an Demenz erkrankten Mannes liegen keine Informationen vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Karl-Heinz S. nimmt die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

red