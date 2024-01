Bergfeld. Der Bergfelder Gemeinderat nutzte beim Neujahrsempfang die Gelegenheit, sich mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.

Ein besonderes Programm habe man nicht aufgestellt, betonte Bürgermeisterin Ute Düsterhöft anlässlich des Neujahrsempfanges in der Gaststätte „Zur Post“. Die Mitglieder des Gemeinderates hätten lediglich ein paar Brote vorbereitet und wollten beim Essen und Trinken mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, Anliegen entgegennehmen und über die Arbeit des Gremiums informieren.

Rasch ergaben sich am Sonntag angeregte Unterhaltungen bei passenden Getränken und dem üppigen Büffet, auf dem die vielen Leckereien starke Nachfrage fanden. Wie immer ein wichtiger Punkt: Während des Neujahrsempfangs nutzte der Gemeinderat die Gelegenheit, sich für das Engagement der Bergfelder Bürger im vergangene Jahr zu bedanken.

In der Zeit der Pandemie war diese Veranstaltung am Anfang des Jahres einige Male ausgefallen, doch die Erinnerung verblasste in der Zeit nicht: Der große Saal war sehr gut besetzt. Bürgermeisterin Ute Düsterhöft hob in ihrer Begrüßung besonders den Einsatz ihrer Ratsmitglieder hervor, die gemeinsam mit engagierten Ehrenamtlichen für manchen Höhepunkt im Jahreskalender gesorgt hatten. Vor allem auch die örtlichen Vereine hätten dazu beigetragen, den Zusammenhalt im Dorf durch gemeinsame Unternehmungen zu stärken.

Alte Freundschaften wurden belebt und neue geknüpft

Die Bergfelder nutzten erneut die Gelegenheit des Neujahrsempfanges, um sich von den Mitgliedern des Gemeinderates einmal bedienen zu lassen. So waren auch alle Mitglieder dieses Gremiums in der Gaststätte vertreten. Während Nicole Blaß die ständig eintreffenden Gäste mit Sekt oder Orangensaft begrüßte, waren ihre Kolleginnen und Kollegen an allen Tischen aktiv, stellten sich gern in den Dienst ihrer Mitbürger. Wichtiger aber war noch die Möglichkeit, alte Freundschaften zu beleben und neue zu knüpfen, denn neben den sichtbaren Fortschritten der Gemeindestruktur sind die örtliche Gemeinschaft und der gute Zusammenhalt wesentlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: