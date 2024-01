Gifhorn. Die Rockbands Kraftakt, Kaydja und Dr3ier wollen den alten Bahnhof zum Beben bringen. Diese Musik spielen die Künstler aus der Region.

Einen rockingen Dreier soll es am kommenden Freitagabend im Gifhorner Kultbahnhof geben, versprechen die Besitzer Volker Schlag und Kian Rohde. Die drei freundschaftlich verbundenen Rockbands Kraftakt, Kaydja und Dr3ier wollen an diesem Abend ab 20 Uhr kräftig, facettenreich und laut den alten Bahnhof zum Beben bringen.

Die drei freundschaftlich verbundenen Rockbands Kraftakt, Kaydja und Dr3ier wollen an diesem Abend kräftig, facettenreich und laut den Kultbahnhof zum Beben bringen.

Die Industrialrockband Kraftakt eröffnet den Abend. Die aus Lüneburg und Ebstorf im Landkreis Uelzen stammenden Musiker setzten sich im Sommer 2017 zusammen und kreierten mit ihren Songs einen ganz eigenen Sound. Bei Kraftakt treffen viele Einflüsse von Metal aller Spielarten, Hardrock, Pop, Punkrock und eine Menge Bühnenerfahrung aufeinander.

Warmer Bass geht in Harmonie mit einer klangvollen soullastigen Stimme

Harte Gitarrensounds im Wechsel mit ausgefeilten Drums sowie tiefem, warmen Bass geht in Harmonie mit einer klangvollen soullastigen Stimme, sowie einem Shouter, der Mark und Knochen erschüttern lässt. Dies gekreuzt mit gehaltvollen Texten in Deutsch, verpackt in eingängige Melodien. Abgerundet wird der sich hieraus ergebende „New Rock“ mit modernen Synthesizer-Elementen, die dem Klangbild eine individuelle Charakteristik geben - ein wahrer „Kraftakt“.

Mit der Startnummer Zwei erlebt das Gifhorner Publikum die Band Kaydja . Die aus dem Landkreis Gifhorn stammende Band besteht seit dem Jahr 2022. Die erfahrenen Musiker Daniel, Niko, Passi und Frontfrau Steffi fanden sich zusammen, um etwas Neues zu erschaffen. Ihre Musik findet in Genreschubladen wenig Platz, könnte aber am ehesten als eine Mischung aus Alternative Rock, Indie und Metal mit deutscher Lyrik bezeichnet werden. Die Band bedient sich vieler Elemente und kreiert von sanften Klängen bis hin zur derben Soundwand einen facettenreichen Stil. In ihren Texten verarbeiten Sie alltägliche Probleme und Fragen, aber immer mit einer positiven Message. Anfang des Jahres 2024 erscheint das erste Album der Band.

Musikalisches Ergebnis ist ein groovender und lauter Deutschrock

Die dritte Band am Abend ist Dr3ier, die in Gifhorn eine gewisse Bekanntheit erreicht haben dürfte. Sie kommen aus Braunschweig und Gifhorn und sind seit Anfang 2017 zusammen. Das musikalische Ergebnis ist ein groovender und lauter Deutschrock. Zu den Einflüssen zählen Nu-Metal, Funk-Metal und Pop-Punk, die sie in ihren musikalischen Offenbarungen nicht verstecken wollen/können. Zusammengekommen sind sie, um endlich musikalisch angekommen zu sein.

Die drei Musiker im Alter zwischen 40 und 50 Jahren haben in ihrer musikalischen Vergangenheit viele Erfahrungen sammeln dürfen, die jetzt bei Dr3ier zum Vorschein kommen. Das freundschaftliche Verhältnis der Bands, die vielfältige Musik und die tolle Atmosphäre im Kultbahnhof wollen die Akteure nutzen, um einen lebhaften und bunten Konzertabend zu veranstalten.

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf: 15 Euro (plus Gebühren), Abendkasse: 20 Euro. Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.kultbahnhof-gifhorn.de

