Wesendorf. Der Arbeitskreis Kultus aus dem Niedersächsischen Landtag informiert sich über das Pilotprojekt Klassenassistenz an der Wesendorfer Grundschule.

Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitskreises Kultus von SPD und Bündnis90/Die Grünen besuchten am Donnerstag die Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf, um sich über das Pilotprojekt der Klassenassistenz zu informieren.

Schulleiter Jörg Bratz präsentierte der Delegation zunächst die Entwicklung und Ziele des Projektes: „Das Hauptziel der Klassenassistenz ist Inklusion für alle. Die Grundschule am Lerchenberg ist eine Brennpunktschule im ländlichen Raum. Deshalb ist die Klassenassistenz und das gemeinsame Lernen für die Kinder und deren Lernfortschritt sehr wichtig.“

Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet. Frau Prof. Dr. Dietlinde Vanier stellte die Ergebnisse kurz vor und gab den Abgeordneten fachliche Impulse. Kirsikka Lansmann, Landtagsabgeordnete für Gifhorn-Nord/Wolfsburg, erklärt: „Ich bin sehr

froh, dass ich mit meinen Landtagskolleginnen und -kollegen die Schule besuchen konnte. Das Projekt der Klassenassistenz ist nicht nur in unserer Region einzigartig und für die Kinder ein großer Gewinn.“

Ist das Projekt in ganz Niedersachsen möglich?

Die Mitglieder des rot-grünen Arbeitskreises sind von dem Projekt überzeugt, wissen aber auch um die Schwierigkeit einer landesweiten Umsetzung. „Die Klassenassistenz ist ohne Frage sinnvoll. Wir werden uns auf Landesebene zusammensetzen und schauen, ob und wie dieses Projekt auch in ganz Niedersachsen möglich wäre. Dazu müssen allerdings noch einige rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden“, so Lansmann.

Während des dreistündigen Besuchs wurde auch ein Blick in den Unterricht geworfen, um das Unterrichtskonzept sowie die Arbeit der Klassenassistenzen in der Praxis zu sehen. Es wurde schnell deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur eine weitere Ansprechpartnerin haben: „Dank der Klassenassistenz bleibt im Schulalltag mehr Zeit für die Bedürfnisse der Kinder. Davon profitiert die ganze Klasse und die Lehrkraft wird signifikant entlastet“, ergänzt die örtliche Landtagsabgeordnete Lansmann.

Stefan Politze, kultuspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, fasst zusammen: „Die Klassenassistenz als Modell der Multiprofessionalität ist zukunftsweisend. Auch der Ansatz, dass der Bedarf einer Klassenassistenz mit dem Sozialindex einer Schule gekoppelt werden könnte, ist sehr spannend.“

