Gifhorn. Ein 26-Jähriger hat am Donnerstag zwei Tastaturen gestohlen. Er rempelte auf seiner Flucht eine Radfahrerin um – diese sucht die Polizei nun.

Ein 40 Jahre alter Zeuge aus Peine hat am Donnerstag einen Ladendieb in Gifhorn aufgehalten. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 26-Jähriger gegen 14 Uhr im Media Markt an der Braunschweiger Straße zwei hochwertige Tastaturen gestohlen. Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl bemerkt und den 26-Jährigen verfolgt.

Auf seiner Flucht stieß der Täter mit einer Fahrradfahrerin zusammen, die auf dem Radweg in nördliche Richtung fuhr. Sie stürzte durch den Zusammenprall mit ihrem Damenrad zu Boden. Die Polizei konnte die Frau später nicht mehr befragen – deshalb bitten die Beamten die Frau, sich als Zeugin und gegebenenfalls als Betroffene eines Verkehrsunfalls zu melden. Die Rufnummer der Gifhorner Polizei lautet (05371) 9800.

Die Flucht des 26-jährigen Ladendiebs konnte schlussendlich, dank eines 40-jährigen Peiners, auf Höhe der Total-Tankstelle beendet werden. Die Gifhorner Polizei bedankt sich für das couragierte Eingreifen des 40-Jährigen, der den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Ohne „das beherzte Eingreifen“, so die Polizei, wäre der Ladendieb womöglich mit dem Warenwert von etwa 858 Euro entkommen.

