Gifhorn. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Glatteis im Landkreis Gifhorn. Die Polizei ist im Einsatz auf der B4 bei Ausbüttel.

Spiegelglatt in der Gemeinde Sassenburg, Vorsicht auf den Supermarktparkplätzen in Weyhausen, glattes Pflaster in der Gifhorner Fußgängerzone - am späten Freitagnachmittag überschlugen sich die Meldungen nach dem plötzlichen Blitzeis.

Unfall Freitagmorgen auf der B4 Höhe Wertstoffhof Ausbüttel

Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt auch für den Freitagvormittag vor Glatteis im Landkreis Gifhorn. Der DWD rät dringend dazu, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen.

Gegen 9 Uhr meldet die Feuerwehr einen Unfall auf der B4 zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung alte Braunschweiger Straße. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Es kommt zu Staus.