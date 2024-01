Päse. Im Februar 1999 wurde der Verein gegründet. Für das Jubiläumsjahr sind einige Veranstaltungen in den Ortschaften geplant.

In dem kleinen Dorf Päse, zu dem auch noch die Orte Hardesse, der Heidwinkel, Höfen, Hünenberg und Warmse gehören, lebten seit jeher tüchtige, zupackende und selbstbewusste Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins „Dorfleben Päse und Bauernschaft“. Als vor einigen Jahrzehnten in Päse und den anderen Ortschaften Dorferneuerungsmaßnahmen durchgeführt wurden, bildete sich ein Arbeitskreis, der bei der Gestaltung der Dörfer energisch mitwirkte, so der Verein weiter.

Auch die Vorbereitungen für die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft“, an dem der Ort Päse mehr als ein Vierteljahrhundert lang teilgenommen hat, übernahm der Arbeitskreis. Wie der Verein in der Pressemitteilung berichtet, entstand unter den Mitgliedern des Arbeitskreises allmählich die Ansicht, dass ein Verein die Interessen Päses und der Bauernschaft besser wahrnehmen könne als ein lockerer Zusammenschluss engagierter Einwohner.

Deswegen war es im Februar 1999 dann soweit: auf einer Einwohnerversammlung wurde der Verein gegründet. Aus vier Vorschlägen, die von den Einwohnern eingereicht waren, wählte die Versammlung den Vereinsnamen „Dorfleben Päse und Bauernschaft“. Einstimmig wurde das von Hans Weichsler entworfene Vereinslogo angenommen. Es bringt das Typische Päses gut zum Ausdruck: den charakteristischen Kirchturm, die hohen Eichen und die alten Niedersachsen-Häuser, wird es in der Pressemitteilung beschrieben.

Ein Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre

Immer, wenn es etwas anzukündigen oder zu berichten gab, wurden die Einwohner durch Dorfbriefe informiert – mehr als 160 waren es in den 25 Jahren seit der Vereinsgründung, so der Verein. Allein 30 Briefe verschickte der Vorstand während der größten Herausforderung des Vereins: In den Jahren 2001 und 2002 galt es, Päse auf den Europa-Wettbewerb „Entente Florale“ vorzubereiten. Die Anstrengungen hatten sich damals gelohnt, Päse erhielt eine Goldmedaille.

Um ausführlich über alle Aktivitäten in Päse der vergangenen 25 Jahre zu berichten, hat der Vorstand eine Broschüre herausgegeben. Diese kann für 2,50 Euro bei allen Vorstandsmitgliedern erworben werden.

Die Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr beginnt im Februar

Im Jubiläumsjahr sind einige besondere Veranstaltungen geplant. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einem Jubiläumsfrühstück am 18. Februar im Bürgerheim Päse. Bei dieser Gelegenheit sollen auch die Gründungsmitglieder geehrt werden. In einem Film, der nach dem Frühstück gezeigt wird, erfahren die Teilnehmenden, was der Arbeitskreis und anschließend der Dorfverein in den vergangenen 30 Jahren für Päse und die Bauernschaft erreicht haben, heißt es vom Verein.

