Calberlah. Die vier Musiker von Saddle the Cattle feiern die goldenen Momente der Countrymusik in der Aula der Realschule in Calberlah. Tickets sind bereits erhältlich.

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Culturbalah gastiert Saddle the Cattle am Samstag, 13. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula der Realschule, in der Schulstraße 3 in Calberlah. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Die Musiker von Saddle the Cattle feiern die goldenen Momente der Countrymusik. Ihr Markenzeichen sind wunderbare Duette wie die von Lynn und Conway, Carter und Cash oder Parton und Rogers. Die Bandmitglieder, deren Heimat die Ostküste Schleswig-Holsteins ist, versehen wunderschöne Cowboy-Hits mit dem richtigen Spritzer Punkrock, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft.

„Sängerin Maxime Stoltenberg und Gitarrist Jan Graf hatten aus einer Whiskeylaune heraus begonnen, in ihrem Dorf Songs von Johnny Cash und June Carter zur Westerngitarre zu singen. Maxime lernte durch den Gospel singen und betätigte sich bisher in Rockbands. Jan war einige Jahre mit eigenen Songs und Geschichten unterwegs. Und nun treten sie gemeinsam auf“, erklärt Annegret Langbein von der Arbeitsgemeinschaft Culturbalah.

Eintrittskarten sind für 18 Euro im Schuhhaus Salge sowie an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich. Für auswärtige Gäste nimmt Annegret Langbein unter der Telefonnummer (05301)459 Reservierungen entgegen. Die Arbeitsgemeinschaft Culturbalah freut sich auf jeden Besucher, heißt es in ihrer Pressemitteilung.

red