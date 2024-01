Gifhorn. Die Ampel-Regierung reagiert, doch die Landwirte schäumen. Montag protestieren sie in Stadt und Kreis Gifhorn. Das ist der Grund.

Die Landwirte sind stinkauer. Sie fühlen sich als Prügelknaben, in ihrer Existenz bedroht – in Stadt und Kreis Gifhorn und im gesamten Bundesgebiet. Am Montag kommt es zu einer großen Protestaktion. Mit einer Sternfahrt wollen die Landwirte zu einer Kundgebung nach Gifhorn fahren, anschließend geht‘s zur Demonstration nach Braunschweig.

Am Montag ab 5.30 Uhr Verkehrsbehinderungen im Landkreis Gifhorn

Der Ärger bleibt unverändert groß, auch wenn die Bundesregierung in dieser Woche die Sparpläne teilweise zurückgenommen hat. Ursprünglich hatte es kurz vor dem dritten Advent geheißen, dass den Bauern die Agrardiesel-Rückvergütung von 21,48 Cent je Liter ersatzlos gestrichen wird. Darüber hinaus sollte die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abgeschafft werden. Nach aktuellem Stand will die Ampelkoalition einen Teil der geplanten Kürzungen von Subventionen für die Landwirte zurücknehmen. Die Kfz-Steuerpflicht ist ganz vom Tisch, die Dieselrückvergütung soll in drei Stufen abgeschafft werden.

„Wir sind ja hier nicht auf dem Basar“, sagte der Kreislandvolkvorsitzende Henning Buhr, der weiterhin verärgert ist. Es bleibe dabei, dass die Landwirte überproportional belastet seien. „Das geht gar nicht.“ Noch deutlicher wird Florian Dralle, einer der Organisatoren der Landwirte. „Wir sind seit Jahren die Prügelknaben. Die Nerven liegen blank.“ Die Bauern seien seit 2019 auf der Straße, „das hat seine Gründe“, so der Landwirt. „Hier geht es jetzt um die Wurst, um Existenzen!“

Dralles Angaben zufolge muss am Montag ab 5.30 Uhr mit Verkehrsbehinderung im gesamten Landkreis Gifhorn gerechnet werden – den ganzen Tag über. Die Sternfahrt der Schlepper und Traktoren endet gegen 10 Uhr zunächst in Gifhorn auf dem Marktplatz. Dort sind drei Reden geplant: von Landwirten, aber auch von Handwerkern. So beteiligt sich beispielsweise auch ein Dachdeckerbetrieb aus Sprakensehl an den Protesten. Anschließend fahren die Landwirte zur Großkundgebung nach Braunschweig, die um 13 Uhr beginnt.

Die Gifhorner Polizei informiert aktuell am Montag auf der Plattform X

Einzelheiten haben die Landwirte am Donnerstagnachmittag mit Polizei, der Stadt Gifhorn und der Landkreisverwaltung abgesprochen. Sie veröffentlichten Freitagmittag eine gemeinsame Presseerklärung, in der es hieß, dass vor allem das Stadtgebiet Gifhorn und der Nordkreis von den Protesten betroffen seien. „Diese Versammlungen finden im nördlichen Teil des Landkreises Gifhorn, dort auf mehreren Landes- und Bundesstraßen, sowie im Stadtgebiet von Gifhorn statt“, hieß es. Daher müsse insbesondere am frühen Morgen in den Kreuzungsbereichen der B4, nördlich von Gifhorn, mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag seien zudem im gesamten Landkreis Beeinträchtigungen zu erwarten.

Der Einsatz im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Gifhorn wird in den sozialen Medien auf der Plattform X begleitet (https://twitter.com/Polizei_GF). Zudem bittet die Polizei, auf Rundfunkdurchsagen zu achten.