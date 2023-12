Gifhorn. Grund dafür ist das Hochwasser, die Aller und der Hochwasserentlaster sind über die Ufer getreten. Besitzer von Tieren sollen auf diese achten.

Die Bundesstraße 244 zwischen Grafhorst und Rühen ist bis auf Weiteres wegen großflächiger Überflutung des Drömlings durch die Straßenmeisterei für den Verkehr gesperrt worden. Das berichtet Michael Gross von der Feuerwehr-Pressestelle der Samtgemeinde Brome.

Sowohl die Aller, als auch der Hochwasserentlaster seien über die Ufer getreten. Aktuell sei die Feuerwehr aber nicht eingebunden, teilte Gemeindebrandmeister Frank-Friedrich Mosel mit. Im betroffenen Überschwemmungsgebiet gibt es glücklicherweise keine Wohnbebauung. Tierbesitzer mit Weiden in dem betroffenen Gebiet sind jedoch aufgefordert, auf ihre Tiere zu achten, sofern diese sich noch im Gefahrenbereich befinden und letztere bei Bedarf andernorts zu verbringen, ergänzt Gose. Die Feuerwehr der Gebietseinheit beobachtet die Lage in der Samtgemeinde unter anderem in der Nähe von Hoitlingen und Bergfeld, um im Ernstfall dynamisch reagieren zu können.

red