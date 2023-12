Gifhorn. Vor fünf Jahren hat sich die Band gegründet. Das ist ein Grund zum Feiern. Am 26. Dezember tritt Brenner im Gifhorner Kultbahnhof auf.

Im Kultbahnhof in Gifhorn findet am 26. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Ab 20 Uhr ist die Band Brenner auf der Bühne zu sehen. Die vier Musiker werden die Gelegenheit nutzen und ihr fünfjähriges Jubiläum in Gifhorn feiern.

Brenner begeisterten nicht nur auf Touren vor insgesamt 250.000 Zuschauern, oder auf ihren eigenen Tourneen und Konzerten. Die Band um den Frontmann Martin Goldenbaum hat auf ihrem zweitem Album „Rockschlager“ die größten Schlagerhits der letzten Jahrzehnte auf partytaugliche Mitsingsongs verrockt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins.

Tickets für das Konzert gibt es für 28 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter https://www.kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen. An der Abendkasse kosten die Tickets 33 Euro. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red