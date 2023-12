Ettenbüttel. Der Mann aus Edemissen war auf der B188 in Richtung Meinersen unterwegs. Er übersah einen Kreisel und landete auf einer Verkehrsinsel.

Glück im Unglück hat ein 70- jähriger Mann aus Edemissen bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 188 gehabt. Obwohl er den Feuerwehr-Angaben zufolge „mit voller Wucht über den Kreisel an den Abfahrten nach Ettenbüttel und Leiferde fuhr“, kam er mit leichten Blessuren davon.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr. Der Mann war mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Hannover unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen übersah er den Kreisel, sein Wagen schoss regelrecht über diesen. Auf der anderen Seite schlug er dann in einer Verkehrsinsel ein. Dabei kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon.

Durch den Aufprall wurden zahlreiche Teile im Motorraum zerstört, sodass Betriebsmittel ausliefen. Die Feuerwehren aus Meinersen und Ettenbüttel rückten mit 22 Mitgliedern an. Sie sicherten den Verkehr, leuchteten die Einsatzstelle aus und streuten die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Nach zirka einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Den Schaden an dem völlig zerstörten Auto gibt die Polizei mit mehreren Tausend Euro an.

Am Dienstagabend ist ein 70-jähriger Autofahrer über den Kreisel nahe Ettenbüttel und Meinersen gefahren und auf einer Verkehrsinsel gelandet. Der Mann verletzte sich leicht. © Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen | Carsten Schaffhauser

red