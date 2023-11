Meinerser Feuerwehr und SMG-Bigband sorgen für Begeisterung

Ein musikalisches Highlight gab es am Samstag im Meinerser Kulturzentrum: Der Feuerwehrmusikzug Ahnsen-Meinersen und die Bigband des Sibylla-Merian-Gymnasiums hatten zum gemeinsamen Konzert eingeladen. Mehr als 350 Besucher kamen und waren von den musikalischen Darbietungen begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Initiiert wurde das Freundschaftskonzert unter dem Motto „Von Freund zu Freund“ von Christian Niebuhr, Leiter des Musikzuges. „Wir wollten etwas gemeinsam mit jungen Menschen machen“, so Niebuhr. Bereits vor der Corona-Pandemie waren die beiden Musikgruppen beim Meinerser Marktfest und bei „Feuer & Licht“ gemeinsam aufgetreten. „Es war aber eine ganz andere Herausforderung, es ging diesmal nicht um ein oder zwei gemeinsame Stücke, sondern um ein ganzes Konzert.“

55 Musiker aus Meinersen hatten sich intensiv vorbereitet

Anfang des Jahres wurde der Termin festgezurrt und das gemeinsame Programm festgelegt. Anschließend ging es für die beiden Musikgruppen an das Repertoire. Auf Intensivprobetagen in Uelzen (Bigband) und in Wernigerode (Musikzug) studierten sie das Programm ein. In drei gemeinsamen Proben wurden Feinabstimmungen zwischen den beiden Gruppen vorgenommen.

Am Samstag standen dann insgesamt 55 Musiker unter der Leitung von Caroline Bartsch (Bigband) und Christian Niebuhr (Musikzug) gemeinsam auf der Bühne des Kulturzentrums. Gekonnt und mit viel Witz führten Luisa Bremeier von der Bigband und David Radke von der Feuerwehr durch den Abend.

Von der „Böhmischen Liebe“ bis zum schwedischen Dank für Musik

Vom Musikzug gab es einige Polkas und Märsche zu hören, darunter „Böhmische Liebe“, „Löffelpolka“ und „Preußens Gloria“. Aber auch „Wellermann“, „Nessaja“ und „Take on me“ gehörten zum Repertoire der Feuerwehrmusiker. Flotte Rhythmen wie „Mambo Nr. 5“, „Fell it still“ und „Viva la Vida“ spielte die Bigband. Doch die Höhepunkte des Konzertes waren die gemeinsamen Stücke der beiden Musikgruppen. Gab es im ersten Teil Santianos „Hoch im Norden“, unter dem umgedichteten Text als inoffizielle Meinerser Hymne „Hier in Maanze“ und „In search of Yeti“ spielten sie im zweiten Teil „Lean on me“ und die ABBA-Hits „Lay all your love on me“, „I have a dream“ und „Thank you fort he music“.

Erst nach einer gemeinsamen Zugabe und stehenden Ovationen der mehr als 350 begeisterten Besucher wurden die Musiker von der Bühne entlassen. Die Feuerwehren Ahnsen und Meinersen sorgten dafür, dass bei dem Konzert niemand Durst leiden musste, der Oberstufenverein des Gymnasiums servierte kleine Snacks. red

