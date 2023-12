Gifhorn. Laut Grüner Jugend, ernähren sich mittlerweile zwölf Prozent der Deutschen vegetarisch oder vegan. Wie gut ist das Angebot für vegan lebende Menschen auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt?

Eine Portion Pommes, ein Beilagensalat und ein Wasser oder Bier. Das werde den meisten Veganerinnen und Veganern bekannt vorkommen, denn oft sei es das Einzige, das sie in Restaurants oder auf Volksfesten essen könnten, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen Jugend Gifhorn.

Dabei steige die Anzahl der vegan lebenden Menschen seit einigen Jahren rasant an. Wie die jungen Grünen berichten, ernähren sich, laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2023, rund zwölf Prozent der Menschen in Deutschland mittlerweile vegetarisch oder vegan. Besonders stark vertreten seien dabei Frauen und unter 30-Jährige. Die wichtigsten Gründe für eine pflanzliche Ernährung seien hierbei der Umweltschutz, das Tierwohl und die eigene Gesundheit, so die jungen Grünen weiter.

„In der Adventszeit gehört ein Besuch des örtlichen Weihnachtsmarktes für viele dazu. Vor diesem Hintergrund haben wir das Angebot auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone einmal genauer angeschaut um herauszufinden, ob sich auch für Veganerinnen und Veganer ein Besuch des Weihnachtsmarktes in Gifhorn lohnt“, teilt Leonie Hauer, Sprecherin der Grünen Jugend Gifhorn, mit. „Nach einem Rundgang wurde ziemlich schnell deutlich, dass kaum ein Stand ein veganes Angebot hat. Lediglich die Churros, mit ausgewählten Toppings, sind vegan.“

Einige Glühwein-Klärmittel sind nicht vegan

Auch eine Tasse Glühwein zu trinken gestalte sich für vegan lebende Menschen mitunter schwierig, denn tatsächlich sei nicht jeder Glühwein vegan. „Viele Winzer klären ihren Wein, damit dieser nicht trüb aussieht. Es werden verschiedene Zusätze bei der Herstellung hinzugefügt, um Stücke, Schleier und Schlieren zu entfernen. Hier werden oft Klärmittel verwendet, die nicht vegan sind, wie beispielsweise Casein, Fischblasen, Gelatine oder Eiklar. Es ist allerdings gar nicht so leicht zu erkennen, ob der Glühwein nun vegan ist oder nicht, da es in Deutschland keine Deklarationspflicht für die im Wein enthaltenen Klärmittel gibt“, erklärt die Grüne Jugend in einer Pressemitteilung.

„Wir als Grüne Jugend Gifhorn würden uns wünschen, dass unser Weihnachtsmarkt zukünftig das Angebot für vegan lebende Menschen erweitert, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, Tierleid zu vermeiden und die Umwelt zu schützen“ so Sprecherin Hauer.

„Wir wünschen uns auch, dass an den Feiertagen, an denen die Familie und Freunde zusammenkommen, um besinnlich beisammen zu sitzen und sich wieder zu sehen, auf Veganerinnen und Veganer Rücksicht genommen wird. Wir wünschen uns, dass dem Veganismus und den Argumenten, die für eine pflanzliche Lebensweise ausschlaggebend sind, offen und unvoreingenommen begegnet wird. Jeder Mensch hat, unabhängig von seiner Ernährungsform, Respekt verdient“, führt Pauline Börner, Schatzmeisterin der Grünen Jugend Gifhorn, aus.

