Gamsen. Nach einem Jahr Pause gab es Samstag wieder eine Lichterfahrt der Weihnachts-Trecker in Gifhorn. Doch die Bauern sind stinksauer.

Blinkende Lichterketten, Weihnachtssterne, festliche Schleifen und Rund-um-Leuchten mit Weihnachtsmann-Mütze: Rund 40 Schlepper, Unimogs und Trucks haben am Samstagabend Hunderte von Menschen in und um Gifhorn begeistert. Nach einem Jahr Pause hatte der Gamsener Junglandwirt Sönke Lüdde eine Lichterfahrt organisiert.

Lichterfahrt der Gifhorner Landwirte führte auch durch die Dörfer

Hunderte Kinder, Frauen und Männer an den Straßen waren begeistert. Ob in Gamsen oder Kästorf, der Kernstadt oder Wilsche - überall standen Zuschauerinnen und Zuschauer in kleinen Gruppen, verkürzten sich die Wartezeit mit Punsch oder Keksen, waren in bester Stimmung und feierten die Lichterfahrt der Landwirte. Denen allerdings ist seit vergangener Woche gar nicht mehr nach Feiern zumute. Die Bundesregierung will die Agrardiesel-Beihilfe streichen, auch bekannt als Bauerndiesel. Außerdem soll die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge einkassiert werden.

Gifhorner Lichterfahrt stand bis kurz vor dem Start auf der Kippe

„Wir haben diskutiert, ob wir die Lichterfahrt angesichts dieser aktuellen Lage absagen“, erläuterte Lüdde. Die Leidtragenden wären dann die Kinder, die Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen. „Und das wollten wir nicht!“, so der Gamsener Landwirt. Die Menschen hätten sich so sehr darauf gefreut, über die sozialen Netzwerke habe es soviel Zustimmung gegeben.

Kurz nach 18 Uhr ging’s vom Hof Lüdde-Franke los. Nach einem kurzen Briefing der Fahrer - „Ja, ihr dürft über rote Ampel fahren“ - legte sich ein satter Dieselsound über das Gelände am Gänsetor. Zunächst führte die Fahrt Richtung Kästorf. Nach einer Schleife bei der Diakonie ging‘s zurück gen Gamsen und weiter gen Gifhorn. Begleitet wurden die Schlepper von der Polizei, ein Fahrzeug vor, ein Fahrzeug hinten.

Am Sonntag besuchen die Weihnachtstrecker den Gifhorner Nordkreis. Start ist um 18 Uhr in Triangel. Dann führt die Fahrt über Platendorf, Schönewörde und Wahrenholz nach Wesendorf, Kästorf und Gamsen. Zuschauer können den Weg der leuchtenden Treckerschlange live auf Instagram verfolgen, um sich pünktlich am Straßenrand einzufinden, ohne stundenlang in der Kälte frieren zu müssen. Die Adresse: lichterfahrt_gifhorn_2023.

Der Text wird aktualisiert!