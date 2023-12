Groß Schwülper. Nach 30 Jahren als erster Vorsitzender des Papenteicher Vereins tritt Horst Ahrens aus Alters- und Krankheitsgründen zurück. Eine neue Vorsitzende gibt es bereits.

Diese Veranstaltung war in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. 55 Mitglieder des Partnerschaftsvereins der Samtgemeinde Papenteich kamen zur Jahresabschlussfeier ins Bürgerhaus in Groß Schwülper.

Die Veranstaltung stand im Zeichen mehrerer Jubiläen. Die Partnerschaft der Samtgemeinde Papenteich mit dem Pays de Loiron in Frankreich wurde vor 33 Jahren gegründet. Am Himmelfahrtswochenende wurde dieses Jubiläum in der Partnergemeinde in Frankreich festlich gefeiert. Horst Ahrens hatte dabei bekannt gegeben, dass er sich aus Alters- und Krankheitsgründen aus der aktiven Vorstandsarbeit zurückziehen möchte. Die französischen Freunde haben sein langjähriges Wirken für die deutsch-französische Partnerschaft in ihren Ansprachen gewürdigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Partnerschaftsvereins.

Der Partnerschaftsverein wurde 1993 gegründet

Ein weiteres Jubiläum: Im Mai 1993 wurde dann der Partnerschaftsverein gegründet. Deswegen waren unter anderem die Pioniere aus dem damaligen Samtgemeinderat und mehrere Samtgemeindebürgermeister bei der Jahresabschlussfeier anwesend. Dazu gehörten Uwe-Peter Lestin, Helmut Holzapfel, Dagmar Theess, Dieter Keil, Werner Bataryk und Horst Ahrens, der den Partnerschaftsverein seit nunmehr 30 Jahren als Vereinsvorsitzender leitet.

Entsprechend der Tagesordnung ging es bei der Jahreshauptversammlung um die Entlastung des Vorstands und um die Wahl eines neuen Vorstands. Horst Ahrens gab nach 30 Jahren das Amt als 1. Vorsitzender ab. Seine Arbeit wurde durch eine spontane Ansprache von Helmut Holzapfel in einem Rückblick auf die 30 Jahre gewürdigt. „Durch seinen unermüdlichen Einsatz und seine humorige Art hat Horst Ahrens immer versucht, die Partnerschaft lebendig zu erhalten und durch Aktivitäten zu pflegen“, so Holzapfel.

Als neuer Vorstand wurden gewählt: Pia Kellner (1. Vorsitzende), Dagmar Theess (1. Stellvertretende Vorsitzende), Bernd Glindemann (2. Stellvertretender Vorsitzender), Roswitha Hecht (Werbe- und Pressewart) und Andrea Sachleben (Kassenwärtin).

