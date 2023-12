Gifhorn. Das neue System ist bequem, schnell und setzt auf Kontrolle durch Kennzeichenerkennung. Nur wer nicht zahlt, bekommt teuren Ärger.

Alles neu auf den zwei großen Besucherparkplätzen am Tankumsee. Die Schranken kommen weg. Zum Saisonstart ab Anfang März kassiert ein Video-System mit Kennzeichenerkennung, wie man es oft schob von privaten Supermarkt-Parkplätzen kennt. Die Parkgebühren bleiben stabil. 1,50 Euro pro Stunde, höchstens 8 Euro am Tag, die erste halbe Stunde gratis. Es gibt zig bargeldlose und Online-Optionen zum Bezahlen. Wer will, kann auch noch Münzgeld loswerden.

Die alten Schranken raubten den letzten Nerv

Tankumsee-Geschäftsführerin Annette Böhme, Landrat Tobias Heilmann und Erster Kreisrat freuten sich am Dienstag über das Aus der 12 Jahre alten Schlagbäume, die seinerzeit die Parkplatzwärter abgelöst hatten. Die Schranken gingen dauernd kaputt, waren anfällig für mutwillige Zerstörung und waren dem Andrang oft nicht gewachsen. Wollten bei Gewitter alle Badegäste schnell nach Hause, ging nichts mehr. Zudem verschlang die Wartung Kosten ohne Ende.

Tankumsee-Geschäftsführerin Annette Böhme freut sich mit Landrat Tobias Heilmann und Erstem Kreisrat Thomas Walter über die bequeme neue Zufahrtsregelung zum Naherholungsgebiet. © FMN | Christian Franz

So funktioniert der Tankumsee-Besuch ab März 2024

Ab März läuft alles kontaktlos. Zig Videokameras in vier Meter Höhe erfassen die Kennzeichen vorn und hinten im Vorbeifahren. Abgerechnet wird vor dem Ausfahren am Kassenautomaten, an dem man sein Kennzeichen eingibt. Akzeptiert werden Girocard und mobile Geräte. An der Ausfahrt signalisiert ein Monitor grün, wenn die Parkgebühren als bezahlt gelten, rot, dass man innerhalb der nächsten 24 Stunden noch zahlen muss. Das geht dann mit der App EasyPark oder unter der Website pay.park-depot.de Mobil.

Böhme erwartet, dass es an den Zufahrten ohne Schranken nur so flutscht. Deswegen werden die Doppelfahrspuren eigens zurückgebaut. Und die Kosten des ganzen Systems? Fast nichts. „Es fallen rund 3000 Euro Anschlusskosten für die Elektrik an“, erklärt die Geschäftsführerin. Die eigentlichen Investitionen trägt das private Vertragsunternehmen.

Parksünder finanzieren Investitionen und Gewinn des Dienstleisters

Diese Firma erwartet laut Böhme, dass sie durch Parksünder locker auf ihre Kosten kommt. Denn das ist die andere Seite der Medaille. Wer nach 24 Stunden nicht gezahlt hat, für den wird eine saftige Vertragsstrafe von 40 Euro fällig. Von den eigentlichen Parkgebühren knapst der Dienstleister keinerlei Service-Pauschale ab.

Tankumsee-Parkplatz ist Leuchtturmprojekt für Kennzeichnerfassung

Allerdings versprechen die Tankumsee-Betreiber, dass die Besucher des öffentlichen Naherholungsgebiets ein gutes Gefühl haben sollen. Abzocke sei kein Ziel. Deswegen gebe es ein Kundentelefon, um in Zweifelsfällen Fragen und Probleme zu klären. Der Dienstleister habe auch ein eigenes Interesse, dass es für die Kunden gut laufe. Böhme: „In unserer Größenordnung ist es ein Leuchtturmprojekt.“

