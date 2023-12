Gifhorn. Der Wagen, mutmaßlich ein VW Passat, rammte am Samstag eine Laterne. Ein Außenspiegel wird abgerissen. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.

Auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn ist es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr laut Polizei in Richtung Norden und kam auf Höhe des Autohauses Blecker nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es beinahe zum Zusammenstoß mit drei Fußgängern. Das Fahrzeug stieß anschließend gegen eine Laterne und kam schließlich zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der rechte Außenspiegel abgerissen. Statt den Unfall zu melden, setzte der Autofahrer die Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Die drei Fußgänger blieben unverletzt.

Den bisherigen Ermittlungen nach handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um eine dunkelblaue Limousine, möglicherweise einen Volkswagen Passat. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei Gifhorn entgegen, unter (05371) 9800.

red