Gifhorn. Die freiwillige Feuerwehr stemmt sich am Samstagabend mit allen Mitteln gegen die Gewalt der Flammen. Doch viel ist nicht zu retten.

Feuer hat am Samstagabend das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses am Alten Postweg in Gifhorn zerstört. Wie sehr auch das Erdgeschoss beschädigt ist, war in der Nacht noch unklar, während die Lösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehren Gifhorn, Neubokel und Wilsche andauerten. Menschen kamen nach Auskunft der Polizei nicht zu schaden. Die Bewohner waren unterwegs, als das Feuer ausbrach.

Ein Feuer hat am Samstagabend gegen 21 Uhr das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses am Gifhorner Rotkehlchenweg zerstört. © FMN | Burkhard Ohse

Zur Brandursache und zur Schadenhöhe nehmen die Ermittler nach Angaben eines Polizeisprechers die Untersuchungen ab Montag auf. Noch während der Löscharbeiten dokumentierten die Beamten den Brandverlauf. Das Haus bleibt über das Wochenende beschlagnahmt.

Das Einfamilienhaus an der Ecke zum Alten Postweg dürfte vorerst unbewohnbar sein. Zwar verschonten die Flammen nach äußerem Eindruck das Erdgeschoss. Allerdings wurde das Haus auch durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. © FMN | Christian Franz

Obwohl die Flammen das Untergeschoss dem Augenschein nach verschonten, ist das Gebäude bis auf weiteres unbewohnbar. Das Risiko ist hoch, dass Löschwasser dort Schäden verursachte. Das brennende Dach brach in weiten Teilen ein. Fenster barsten.

Das Dachgeschoss des Einfamilienhauses brannte vollkommen aus. Teils stürzte das Dachgebälk ein. © FMN | Christian Franz

Der Alarm erreichte die Feuerwehr gegen 21 Uhr. Dirk Warnecke als Brandmeister vom Dienst übernahm die Einsatzleitung. Mehrere Löschtrupps gingen unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Löschwasser holten die Brandschützer bei regnerischem Wetter auch über einen Hydranten im Alten Postweg. Über die Drehleiter sprühten die Helfer gezielt Löschwasser in den brennenden Dachstuhl.

Die Feuerwehren Gifhorn, Wilsche und Neubokel waren mit einem Großaufgebot an freiwilligen Löschkräften im Einsatz. © FMN | Christian Franz

Die Polizei sperrte den Alten Postweg für den Verkehr. Zahlreiche Schaulustige aus der Nachbarschaft und aufgeschreckte Gäste aus umliegenden Lokalen verfolgten, wie sich die rund 40 Feuerwehrleute mit allen Mitteln gegen die Gewalt der Flammen stemmten.

Der Beitrag wird aktualisiert.

