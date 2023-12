Gifhorn. So trommelte Sönke Lüdde mindestens 40 Landwirte mit ihren festlich beleuchteten Schleppern zur beliebten Rundfahrt zusammen.

Die Gifhorner Weihnachtstrecker sind zurück und starten am dritten Adventswochenende zur großen Lichterfahrt. Der Gamsener Landwirt Sönke Lüdde hat sich für die beliebte Aktion persönlich ins Zeug gelegt und alle Hürden genommen, die 2022 noch zum unfreiwilligen Stopp der romantischen Treckertour geführt hatten.

„Ich habe das gemacht,

weil ich die Lichterfahrt selbst vermisst habe Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn Lichtermarkt statt Lichterfahrt: Auf dem Schützenplatz in Gamsen stellten Landwirte aus der Region am Samstag ihre weihnachtlich geschmückten Trecker aus. © FMN | Dirk Kühn 1 / 8

“, erzählt der 23-Jährige. Kurzerhand übernahm er neben seinem Studium und der Mitarbeit auf dem elterlichen Hof in Gamsen die Organisation. „40 Trecker sind fest angemeldet. Vielleicht werden es auch 50“, freut er sich auf die Touren am Sonnabend, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember.

Alle organisatorischen Fallstricke aus dem Weg geräumt

Alle rechtlichen und steuerlichen Fallstricke sind mit der Stadtverwaltung geklärt: „Wir haben eine Sondergenehmigung des Ordnungsamts. Rechtlich ist alles in Ordnung“, freut sich Lüdde über die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Matthias Nerlich. Zusätzlich habe er eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung abgeschlossen, um Unfallrisiken abzudecken.

Auch um Verpflegung und Geselligkeit zum Abschluss der stundenlangen Fahrten hat sich Lüdde gekümmert: „Nach den Lichterfahrten treffen wir uns an beiden Tagen bei uns auf dem Hof und in der Halle zu Glühwein, Würstchen und Kuchen.“ Gifhorner Firmen wie Edeka, Gmyrek und Leifert unterstützen die Aktion.

Wie die Landwirte ihre funkelnden und leuchtenden Trecker dieses Jahr in Szene setzen, das wird eine Überraschung. „Das macht jeder individuell. Da ist viel Fantasie dabei“, ist Sönke Lüdde selbst ganz gespannt.

Fest stehen die Veranstaltungszeiten der Touren. Samstags geht es durch die Gifhorner Innenstadt und die Ortsteile. Am Sonntag besuchen die Weihnachtstrecker den Gifhorner Nordkreis. „Start ist an beiden Tagen um 18 Uhr auf unserem Hof in Gamsen“, erklärt Lüdde. Zuschauer können den Weg der leuchtenden Treckerschlange live auf Instagram verfolgen, um sich pünktlich am Straßenrand einzufinden, ohne stundenlang in der Kälte frieren zu müssen. Die Adresse: lichterfahrt_gifhorn_2023.

Hier kommt die Lichterfahrt vorbei

Die Stadttour führt von Gamsen über Kästorf nach Wilsche, Neubokel und von dort via Stadthalle, Braunschweiger Straße, Calberlaher Damm und Konrad-Adenauer-Straße zurück nach Gamsen.

Die Nordkreis-Tour ist keine geschlossene Rundstrecke, sondern nimmt hin und zurück die gleiche Route. Sie führt von Gamsen nach Kästorf und Wagenhoff, passiert Wesendorf und Wahrenholz und biegt in Schönewörde nach Neudorf-Platendorf und Triangel ab.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!