Ribbesbüttel. Der 49-Jährige wird Opfer seines Darmkrebses und hinterlässt Ehefrau sowie seine zehn Monate alte Tochter. Freunde sammeln nun Spenden.

Kai aus Ribbesbüttel war im vergangenen Februar mächtig stolz, als seine Tochter zur Welt kam. Nur knapp drei Monate später erhielt er die Diagnose Darmkrebs, am 22. November starb er. Nun starten Freunde einen Spendenaufruf für die hinterbliebene Ehefrau und die gerade mal zehn Monate alte Tochter über die Spendenplattform GoFundMe.

„Mein Name ist Basti und ich möchte Spenden für Kais Ehefrau, seine zehn Monate alte Tochter und seinen geliebten Hund sammeln“, heißt es auf der Internetseite von GoFundMe. Sebastian Lehmensieck organisiert diese Kampagne. Für seinen Freund Kai habe sich das Blatt in diesem Jahr leider ganz schnell gewendet. „Es begann ein harter Kampf mit vier schweren Chemotherapien und vielen, vielen Schmerzen! Kai, ein Kerl wie ein Baum mit einem Herzen aus Gold, kämpfte für seine junge Familie. Doch leider hatte der Krebs auch schon den Rücken befallen.“ Nach zwei weiteren Operationen am Rücken hatten die Freunde und die Familie gebetet, dass es Kai bald schnell besser geht.

10.000 Euro sollen bei der Spendenaktion möglichst zusammenkommen

„Leider wurde uns allen am 20. November der Boden unter den Füßen weggezogen, als uns die Ärzte uns informierten, dass Kais Körper sich selbst von Innen vergiftete und er noch maximal 48 Stunden zu leben hat.“ Zwei Tage später sei er nach einem langen und schweren Kampf im Alter von nur 49 Jahren friedlich eingeschlafen. Er hinterließ seine Frau, seine zehn Monate alte Tochter und seinen Hund.

Nun bitten die Freunde „um ganz viele Spenden, um der kleinen Familie in dieser schweren Zeit zu helfen“, heißt es im GoFundMe-Spendenaufruf, den Sebastian Lehmensieck aus Ribbesbüttel nun ins Leben rief. 10.000 Euro sollen mit der Aktion nun mindestens zusammenkommen und Kais hinterbliebene Frau und die Tochter eine Zeitlang zumindest finanziell absichern. Als dieser Artikel verfasst wurde hatten schon 128 Menschen insgesamt 3371 Euro gespendet. Die größte Spende war anonym und lag bei 250 Euro.

Link zur Spendenaktion: https://gf.me/v/c/mdcp/unser-kai-ist-gegangen .

