Unfall auf B4 bei Steinhorst: Auto kollidiert frontal mit Baum

Auf der Bundesstraße 4 hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall im Gifhorner Nordkreis ereignet. Am Abzweig in Richtung Auermühle fuhr ein Auto mit acht Insassen aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Baum. Wegen der hohen Zahl an Unfallbeteiligten waren die Einsatzkräfte zunächst von zwei Autos ausgegangen.

Ersthelfer – zufälligerweise Feuerwehrleute aus Wernigerode – holten die Insassen aus dem Wagen und betreuten sie, bis die Polizei, drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sprakensehl, Lingwedel, Steinhorst und Repke eintrafen. Es gibt ersten Informationen zufolge mehrere Leichtverletzte. Das Unfallauto ist ein Totalschaden.

Die B4 ist am Freitagabend in Höhe Steinhorst in beide Richtungen vollständig gesperrt.

