Gifhorn Die Freiwilligen Feuerwehren in Wittingen waren in der Nacht zu Sonntag im Großeinsatz. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt.

Mehrere Ortsfeuerwehren der Stadt Wittingen waren in der Nacht zu Sonntag im Großeinsatz, um den Brand einer Kartoffelhalle im Ortsteil Rumstorf zu löschen. (Symbolbild)

Feuer in Rumstorf

Feuer in Rumstorf Polizei: 2500 Tonnen Kartoffeln in Gifhorner Lagerhalle verbrannt

Eine Kartoffelhalle im Landkreis Gifhorn ist in der Nacht zu Sonntag durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Laut Polizei Gifhorn verbrannten in einer Wellblechhalle eines landwirtschaftlichen Hofs im Wittinger Ortsteil Rumstorf 2500 Tonnen Kartoffeln. Wie hoch der Sachschaden an Gebäude und durch den Ernteverlust ist, konnte der Sprecher noch nicht beziffern.

Der Brandort ist für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Als Brandursache gilt allerdings ein technischer Defekt an einem Schaltkasten. Kartoffelhallen werden temperiert für optimales Lagerklima.

Der Alarm erreichte die Feuerwehr Wittingen am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr. Mehrere freiwillige Ortsfeuerwehren der Stadt Wittingen waren im Großeinsatz. Rumstorf hat keine eigene Feuerwehr.

Menschen kamen nach Auskunft der Polizei nicht zu Schaden. Der Sachschaden umfasst das Gebäude und die Kartoffelernte. Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte blieben demnach unversehrt oder konnten in Sicherheit gebracht werden.

Der Beitrag wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de