Gifhorn Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall auf der L286 bei Gifhorn gekommen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Polizei Gifhorn Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte in Gifhorn

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 286 sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Das berichtet die Polizei Gifhorn.

Demnach fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Viano von Wahrenholz in Richtung Westerholz. Gegen 15.35 Uhr habe er in einem Kurvenbereich ein stehendes Fahrzeug mit Anhänger am Fahrbahnrand seiner Fahrspur bemerkt. Der 57-Jährige bremste und hielt hinter dem Anhänger. Im Auto dahinter bemerkte die 77-jährige Fahrerin dies zu spät. Sie fuhr auf den Viano auf.

Zwei Menschen werden bei dem Unfall verletzt

Durch den Unfall wurden der 57-jährige Mann und auch die 77-jährige Frau leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Wesendorf nahm den Unfall auf und ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

