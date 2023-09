Brandstiftung? Feuer zerstört Sportheim des TuS Ahnsen

Ahnsen In der Nacht zu Mittwoch versuchen Einsatzkräfte, einen Brand in Ahnsen zu löschen. Ein Polizei-Hubschrauber suchte den mutmaßlichen Brandstifter.

Ein Feuer hat das Sportheim des TuS Ahnsen in der Nacht zu Mittwoch zerstört. Gegen 23.59 Uhr wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen in den Windmühlenweg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro.

Polizei sucht in Ahnsen nach mutmaßlichem Brandstifter

Unter schwerem Atemschutz löschten drei Trupps das Gebäude von außen. Dazu nutzten sie einen Hydrant an der Bundesstraße und einen Bohrbrunnen auf dem Sportgelände. . Insgesamt waren die Ortswehren aus Ahnsen, Päse, Meinersen, Seershausen, Ohof und Müden mit insgesamt 109 Einsatzkräften unter Einsatzleiter Heino Kleiß, Ortsbrandmeister in Ahnsen, vor Ort. Dazu kamen ein Rettungswagen und die SEG. Auch die Drehleiter aus Gifhorn war angefordert worden, konnte aber wieder abrücken.

Gegen 1.15 Uhr war der Brand gelöscht. Davor und auch danach deckten die Feuerwehrkräfte das Dach des Gebäudes ab und entfernten die Verschalung, um mögliche Brandnester zu finden. Noch längere Zeit nach Brandende drang Qualm aus dem Gebäude.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße 188, war aber nicht nur deshalb im Einsatz: Denn schon in der Nacht war klar, dass die Bandursache möglicherweise Brandstiftung war. Die Polizei sprach von einem „Täterhinweis“. Polizisten durchkämmten das Sportgelände, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung und suchte sie mit einer Wärmebildkamera ab. Ob sie dabei einen mutmaßlichen Brandstifter gefunden haben, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Feuerwehr entdeckt Gullydeckel auf Straße

Bei der Anfahrt bemerkten Feuerwehrleute, dass ein Gullydeckel auf der Straße lag. -.

.Schon am 17. August hatte es einen kleineren Brand am Gebäude gegeben, der damals allerdings schnell entdeckt und gelöscht wurde. Außer dem Brand vor drei Wochen wurden in der jüngster Vergangenheit von bisher unbekannten Täter auch immer wieder Gullydeckel an der Ahnsener Ortsdurchfahrt entfernt und Gegenstände auf die Straße gestellt - dabei ist der Unterboden eines Transporters zerstört worden. Die Polizei sucht nach Zeugen: (05371) 9800.

