Kreis Gifhorn: Am Sportheim in Ahnsen brennt es in der Nacht

Die Feuerwehren Ahnsen, Päse und Meinersen waren in der Nacht zum Donnerstag im Landkreis Gifhorn im Einsatz (Symbolbild).

Nur geringer Sachschaden, aber dennoch ein Feuerwehr-Einsatz mit rund 50 Einsatzkräften: In Ahnsen im Landkreis Gifhorn ist in der Nacht am Sportheim zu einem Brand gekommen.

Alarmiert wurden die Feuerwehren Ahnsen, Päse und Meinersen sowie der Einsatzwagen aus Ahnsen gegen 1.52 Uhr. Das berichtet Carsten Schaffhauser von der Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen.

Glück im Unglück für den Turn-Sport-Verein Ahnsen

„Wir haben eine brennende Holzbank unmittelbar an der Fassade vorgefunden“, so Heino Kleiß, Ortsbrandmeister von Ahnsen und Einsatzleiter. „Die Flammen hatten schon auf die Holzverkleidung des Gebäudes übergegriffen, eine Scheibe war geborsten“, so Kleiß weiter. Durch den schnellen Einsatz einer Kübelspritze konnten die Flammen abgelöscht werden. Auf der Suche nach Glutnestern wurden Teile der Fassade entfernt und mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Glück im Unglück für den Turn-Sport-Verein Ahnsen (TuS Ahnsen): Durch die Hitze war nur eine Scheibe der Doppelverglasung zerstört worden, Flammen und Rauch konnten nicht in das Gebäude eindringen, sodass im Inneren kein Schaden entstand. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

