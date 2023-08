Gifhorn: Streit auf Spielplatz eskaliert – Polizei ermittelt

Auf einem Spielplatz an der Wolliner Straße in Gifhorn ist es am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach verletzte ein 14-Jähriger einen ebenfalls 14-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Dieser wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es in der Mitteilung.

Jugendlicher verletzt in Gifhorn 14-Jährigen und flieht

Der tatverdächtige Jugendliche sei nach der Auseinandersetzung geflohen – doch ein Polizist habe ihn zeitnah festnehmen können. Am Abend hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn die Ermittlungen zu Tathergang, Spuren und Hintergründen der Tat aufgenommen, teilt die Polizei mit. „Weitere Angaben zur Tat und den beteiligten Personen werden aufgrund des jugendlichen Alters nicht gemacht“, informiert die Polizei.

red

