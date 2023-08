Gimte: Mann schießt mit Schreckschusswaffe Richtung Nachbarin

Weil er mit einer Schreckschusswaffe mutmaßlich einen Schuss in Richtung einer 28-Jährigen abgegeben hat, hat die Polizei Hann. Münden ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus dem Hann. Mündener Ortsteil Gimte eingeleitet. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Bereits im Vorfeld zu der Schussabgabe sei es den Angaben der Polizei zufolge zu Streitigkeiten zwischen dem 30-Jährigen, dem 28- jährigem Opfer und weiteren Zeugen gekommen. Vorangegangen war hier eine Sachbeschädigung im Gemeinschaftskeller eines gemeinsam bewohnten Mietshauses.

Zwei Frauen nach Schuss aus Schreckschusswaffe verletzt

Laut Polizeibericht befand sich die 28-jährige Mündenerin am Freitag, 11. August, um 12 Uhr vor dem Mietshaus, als der 30-Jährige mit einer Schreckschusswaffe in der Hand aus der Tür trat und in ihre Richtung zielte. Es gab einen lauten Knall, durch den sich auch eine 32-jährige Hausbewohnerin leichte Verletzungen zuzog. Die 28-Jährige erlitt einen Schock.

Noch vor Ort konnten alarmierte Polizeibeamte den Beschuldigten widerstandslos festnehmen. Die beiden verletzten Frauen wurden zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

pol/kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de