Alkoholisierter Fahrer fährt gegen Gifhorner Tankstellen-Gebäude

Der alkoholisierte Fahrer eines Transporters ist auf einer Tankstelle rückwärts gegen die Gebäudewand gefahren. Nach Angaben der Polizei in Gifhorn ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 17.40 Uhr auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in Meine. Beim Eintreffen der Beamten war der Transporter bereits einige Meter von der Wand weggefahren worden. Am Steuer saß zu diesem Zeitpunkt ein 54-Jähriger, der mit 2,71 Promille deutlich alkoholisiert war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Zu den entsprechenden Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, denen der Transporter vor dem Unfall entweder auf dem Tankstellengelände oder auf den umliegenden Straßen im Ort oder der nahen Landes- beziehungsweise Bundesstraße aufgefallen ist. Ebenso bittet die Polizei Meine Verkehrsteilnehmer, die dem Fahrzeug beispielsweise ausweichen oder wegen der Fahrweise bremsen mussten, sich unter (05304) 91230 zu melden. Der Transporter ist in weißer Farbe lackiert und hat ein Kennzeichen aus dem Landkreis Gifhorn.

red

