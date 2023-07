Kreis Gifhorn: Bewohner vertreibt Einbrecher von Einfamilienhaus

Gifhorn In ein Einfamilienhaus in Bergfeld wollte ein Unbekannter in der Nacht zu Montag einbrechen. Doch ein Bewohner vertrieb ihn.

In Bergfeld/Kreis Gifhorn wollte ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus eindringen. Ein Bewohner vereitelte die Tat. (Symbolfoto)

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Bergfeld hat in der Nacht zu Montag einen Einbrecher vertrieben. Nach Angaben der Polizei versuchte der Unbekannte, die rückwärtige Tür zum Wintergarten des Hauses an der Hauptstraße aufzuhebeln. Auf das laute Geräusch wurde der Bewohner aufmerksam, dieser hielt sich zur Tatzeit im Haus auf. Als er das Licht in der Küche einschaltete, sah er den unbekannten Täter vom Grundstück flüchten. Der Täter entkam in unbekannte Richtung.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht für das aufgenommene Ermittlungsverfahren Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in und um Bergfeld vor oder zur Tatzeit nehmen die Beamten unter (05371) 9800 entgegen.

