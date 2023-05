Otter-Zentrum Hankensbüttel veranstaltet Jugendworkshop

Kinder und Jugendliche sind die Gestalterinnen und Gestalter der Welt von morgen. Sie haben kreative und einzigartige Ideen, wissen aber häufig nicht, wie sie diese umsetzen und sich für ihre Interessen einsetzen können. Damit sich die Jugend mit ihren Ideen in der Gesellschaft Gehör verschaffen kann, benötigen sie Unterstützung. Um diese auch in den ländlichen Raum zu holen, hat sich die Aktion Fischotterschutz bei einem bundesweiten Pilotvorhaben beworben und wurde vom Bundesverband der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung als eines von neun Umweltzentren ausgewählt.

Am Donnerstag, 22. Juni, von 9 bis 16 Uhr findet im Otter-Zentrum der Jugendworkshop „Politisch Handeln – aber wie?!“ statt. In diesem Workshop können Jugendliche von 14 bis 18 Jahren politische Handlungsmöglichkeiten kennenlernen, sich mit anderen Interessierten aus der Region vernetzen und gemeinsam politische Aktionsideen für Umwelt- und Klimaschutz zu entwickeln.

Es wird gemeinsam erkundet, warum politisches Handeln für Umwelt- und Klimaschutz notwendig ist, und wie eine nachhaltigere Welt in Zukunft aussehen könnte. Engagierte Menschen stellen Aktionsideen rund um die Themen Energie, Ernährung und Mobilität vor und berichten, warum sie sich für eine bessere Welt einsetzen. Dabei ist die Schaffung von Gelegenheiten der gegenseitigen Bestärkung und von Lernerfahrungen auf Augenhöhe genauso wichtig, wie der Ausbau von Vernetzungs- und Engagementmöglichkeiten und der gesicherten Möglichkeiten der Mitbestimmung junger Menschen in Entscheidungen aller relevanten Institutionen.

Die Jugendlichen können politisch aktiv werden

Im Rahmen des Workshops können dann zusammen mit anderen Interessierten aus der Region Aktionsideen entwickelt werden, um politisch aktiv zu werden. Es wird genügend Zeit geben, um eine eigene Aktion zu planen und in den nächsten Monaten umzusetzen. Die Aktionen können dabei sehr vielfältig sein. Zum Beispiel eine Demonstration in der Stadt für bessere Fahrradwege, eine Podiumsdiskussion mit politischen Entscheidungsträgern und -trägerinnen zur gerechten Energieversorgung oder die Mitwirkung in einer neuen AG zur Einführung regelmäßiger veganer Angebote in Schulen.

Wichtig: Eine Anmeldung ist notwendig. Anmeldungen werden bis zum 18. Juni unter (05832) 980820 oder unter gruppen@otterzentrum.de entgegengenommen. Bitte wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Ein kostenfreies Mittagessen ist in dem Workshop enthalten.

red

